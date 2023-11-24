Россиянин Мурзин занял второе место на чемпионате мира по шахматам среди юношей до 18 лет

Серебряным призером первенства мира среди девушек до 16 лет стала россиянка Александра Шведова

ТАСС, 24 ноября. Россиянин Володар Мурзин стал серебряным призером чемпионата мира по шахматам среди юношей не старше 18 лет. Соревнования проходили в Италии.

В заключительном туре Мурзин победил своего соотечественника Алексея Гребнева, который досрочно стал победителем турнира.

Серебряным призером первенства мира среди девушек до 16 лет стала россиянка Александра Шведова.

"Вчера мы праздновали блистательную победу Алексея Гребнева, а сегодня наши юные спортсмены выиграли две серебряные медали. Поздравляю наших ребят, их родителей и тренеров с этим великолепным результатом. Не так давно наши шахматисты победили в медальном зачете на первенстве мира в младших возрастных категориях, который прошел с 14 по 27 октября в Шарм-эш-Шейхе, и сейчас мы закрепили этот рекордный результат", - отметил президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов в беседе с корреспондентом ТАСС.

"В Египте дети завоевали четыре медали, в Италии - три. Верю, что наши ребята продолжат эту успешную серию на первенстве Азии, которое состоится в ОАЭ в декабре, а взрослые подхватят эстафету на турнире ШОС в Китае и на чемпионатах мира по рапиду и блицу в Самарканде", - добавил глава ФШР.