ЦСКА победил минское "Динамо". Гамзин впервые отыграл "на ноль" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:0

МИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 4:0 обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Минск-Арене" в присутствии 15 086 зрителей.

Заброшенными шайбами отметились Павел Карнаухов (29-я минута), Максим Соркин (47), Кирилл Долженков (55) и Владислав Каменев (59). Для Долженкова эта шайба стала первой в КХЛ.

20-летний вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин впервые не пропустил ни одной шайбы в матче КХЛ. При нем ЦСКА одержал седьмую победу в семи играх регулярного чемпионата (две в прошлом сезоне и пять в нынешнем). Гамзин побил рекорд Ильи Сорокина, который помог ЦСКА одержать шесть побед в шести первых играх за армейцев.

Соркин набрал 100-е очко в КХЛ. В составе ЦСКА на игру отсутствовали капитан команды защитник Никита Нестеров, нападающие Михаил Григоренко, Антон Слепышев, Константин Окулов и Виталий Абрамов. ЦСКА в текущем сезоне в пятый раз не пропустил ни одной шайбы за матч.

ЦСКА набрал 40 очков после 34 матчей и занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. Минское "Динамо" с 34 очками в 33 играх располагается на 7-й строчке Запада. В следующем матче ЦСКА 27 ноября примет ярославский "Локомотив", минское "Динамо" 26 ноября на своем льду сыграет с "Динамо" из Москвы.

В других матчах пятницы хабаровский "Амур" со счетом 6:2 обыграл череповецкую "Северсталь", "Адмирал" из Владивостока победил "Сочи" (3:1).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Спартак 35 21 2 0 1 2 9 127-93 49 2 Динамо М 34 18 4 1 1 2 8 102-76 49 3 Локомотив 33 19 2 0 1 1 10 84-66 44 4 Торпедо 34 18 2 0 1 1 12 100-79 42 5 СКА 33 18 1 1 0 0 13 97-74 40 6 ЦСКА 34 16 2 1 0 2 13 101-74 40 7 Динамо Мн 33 10 4 1 2 2 14 86-85 34 8 Северсталь 34 12 0 2 2 3 15 111-110 33 9 Куньлунь РС 37 5 3 4 2 3 20 79-124 29 10 Сочи 35 10 1 2 0 2 20 87-127 28 11 Витязь 34 8 2 2 2 2 18 70-116 28