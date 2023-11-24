ЦСКА победил минское "Динамо". Гамзин впервые отыграл "на ноль" в матче КХЛ

МИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 4:0 обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Минск-Арене" в присутствии 15 086 зрителей.
Заброшенными шайбами отметились Павел Карнаухов (29-я минута), Максим Соркин (47), Кирилл Долженков (55) и Владислав Каменев (59). Для Долженкова эта шайба стала первой в КХЛ.
20-летний вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин впервые не пропустил ни одной шайбы в матче КХЛ. При нем ЦСКА одержал седьмую победу в семи играх регулярного чемпионата (две в прошлом сезоне и пять в нынешнем). Гамзин побил рекорд Ильи Сорокина, который помог ЦСКА одержать шесть побед в шести первых играх за армейцев.
Соркин набрал 100-е очко в КХЛ. В составе ЦСКА на игру отсутствовали капитан команды защитник Никита Нестеров, нападающие Михаил Григоренко, Антон Слепышев, Константин Окулов и Виталий Абрамов. ЦСКА в текущем сезоне в пятый раз не пропустил ни одной шайбы за матч.
ЦСКА набрал 40 очков после 34 матчей и занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. Минское "Динамо" с 34 очками в 33 играх располагается на 7-й строчке Запада. В следующем матче ЦСКА 27 ноября примет ярославский "Локомотив", минское "Динамо" 26 ноября на своем льду сыграет с "Динамо" из Москвы.
В других матчах пятницы хабаровский "Амур" со счетом 6:2 обыграл череповецкую "Северсталь", "Адмирал" из Владивостока победил "Сочи" (3:1).
1
Спартак
35
21
2
0
1
2
9
127-93
49
2
Динамо М
34
18
4
1
1
2
8
102-76
49
3
Локомотив
33
19
2
0
1
1
10
84-66
44
4
Торпедо
34
18
2
0
1
1
12
100-79
42
5
СКА
33
18
1
1
0
0
13
97-74
40
6
ЦСКА
34
16
2
1
0
2
13
101-74
40
7
Динамо Мн
33
10
4
1
2
2
14
86-85
34
8
Северсталь
34
12
0
2
2
3
15
111-110
33
9
Куньлунь РС
37
5
3
4
2
3
20
79-124
29
10
Сочи
35
10
1
2
0
2
20
87-127
28
11
Витязь
34
8
2
2
2
2
18
70-116
28
1
Металлург
35
19
3
1
2
2
8
113-86
50
2
Авангард
34
13
7
2
0
3
9
100-91
47
3
Лада
35
16
1
2
1
6
9
90-85
45
4
Салават Юлаев
34
19
1
0
0
1
13
92-68
41
5
Ак Барс
34
14
5
0
0
2
13
93-80
40
6
Трактор
34
13
4
1
0
4
12
89-78
40
7
Автомобилист
35
13
3
2
3
1
13
80-78
40
8
Сибирь
34
9
2
4
2
3
14
79-98
35
9
Амур
34
13
0
1
4
2
14
76-88
34
10
Нефтехимик
34
11
2
1
2
4
14
80-106
34
11
Барыс
35
5
2
3
2
5
18
78-106
27
12
Адмирал
32
6
2
1
4
2
17
65-91
24