24 ноября, 18:27
КХЛ

ЦСКА победил минское "Динамо". Гамзин впервые отыграл "на ноль" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:0

МИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 4:0 обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Минск-Арене" в присутствии 15 086 зрителей.

Заброшенными шайбами отметились Павел Карнаухов (29-я минута), Максим Соркин (47), Кирилл Долженков (55) и Владислав Каменев (59). Для Долженкова эта шайба стала первой в КХЛ.

20-летний вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин впервые не пропустил ни одной шайбы в матче КХЛ. При нем ЦСКА одержал седьмую победу в семи играх регулярного чемпионата (две в прошлом сезоне и пять в нынешнем). Гамзин побил рекорд Ильи Сорокина, который помог ЦСКА одержать шесть побед в шести первых играх за армейцев.

Соркин набрал 100-е очко в КХЛ. В составе ЦСКА на игру отсутствовали капитан команды защитник Никита Нестеров, нападающие Михаил Григоренко, Антон Слепышев, Константин Окулов и Виталий Абрамов. ЦСКА в текущем сезоне в пятый раз не пропустил ни одной шайбы за матч.

ЦСКА набрал 40 очков после 34 матчей и занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. Минское "Динамо" с 34 очками в 33 играх располагается на 7-й строчке Запада. В следующем матче ЦСКА 27 ноября примет ярославский "Локомотив", минское "Динамо" 26 ноября на своем льду сыграет с "Динамо" из Москвы.

В других матчах пятницы хабаровский "Амур" со счетом 6:2 обыграл череповецкую "Северсталь", "Адмирал" из Владивостока победил "Сочи" (3:1).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Спартак

35

21

2

0

1

2

9

127-93

49

2

Динамо М

34

18

4

1

1

2

8

102-76

49

3

Локомотив

33

19

2

0

1

1

10

84-66

44

4

Торпедо

34

18

2

0

1

1

12

100-79

42

5

СКА

33

18

1

1

0

0

13

97-74

40

6

ЦСКА

34

16

2

1

0

2

13

101-74

40

7

Динамо Мн

33

10

4

1

2

2

14

86-85

34

8

Северсталь

34

12

0

2

2

3

15

111-110

33

9

Куньлунь РС

37

5

3

4

2

3

20

79-124

29

10

Сочи

35

10

1

2

0

2

20

87-127

28

11

Витязь

34

8

2

2

2

2

18

70-116

28

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

35

19

3

1

2

2

8

113-86

50

2

Авангард

34

13

7

2

0

3

9

100-91

47

3

Лада

35

16

1

2

1

6

9

90-85

45

4

Салават Юлаев

34

19

1

0

0

1

13

92-68

41

5

Ак Барс

34

14

5

0

0

2

13

93-80

40

6

Трактор

34

13

4

1

0

4

12

89-78

40

7

Автомобилист

35

13

3

2

3

1

13

80-78

40

8

Сибирь

34

9

2

4

2

3

14

79-98

35

9

Амур

34

13

0

1

4

2

14

76-88

34

10

Нефтехимик

34

11

2

1

2

4

14

80-106

34

11

Барыс

35

5

2

3

2

5

18

78-106

27

12

Адмирал

32

6

2

1

4

2

17

65-91

24

  

Теги:
КХЛ
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