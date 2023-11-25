У бойца ММА из Бразилии оторвалась часть уха в бою на турнире в Санкт-Петербурге

В организации Absolute Championship Akhmat сообщили, что здоровью спортсмена ничего не угрожает

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Винисиус Круз проиграл бой на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) техническим нокаутом - после одного из ударов у него оторвалась часть уха. Как сообщили ТАСС в организации, здоровью спортсмена ничего не угрожает.

"Винисиус Круз проиграл бой техническим нокаутом Эдилу Эсенгулову. После одного из ударов со стороны Эсенгулова у Круза оторвалась часть уха. Ему оказана вся необходимая помощь, жизни ничто не угрожает", - сказал собеседник агентства.

Турнир ACA проходит в Санкт-Петербурге.