Отец Василевского отметил хладнокровную игру сына в дебютном матче в сезоне НХЛ

Российский голкипер пропустил старт сезона из-за операции

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Андрей Василевский сыграл первый матч в сезоне за команду так, как будто играл за нее уже постоянно. Такое мнение ТАСС высказал отец хоккеиста Андрей Василевский.

Утром 25 ноября по московскому времени "Тампа" на выезде победила "Каролину" (8:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Вратарь отразил 22 броска из 24. Для него этот матч стал первым в сезоне. В конце сентября голкипер перенес операцию на спине.

"Он настроился, за полгода это его первая игра на таком уровне, и тут можно было подрастеряться. Он молодец, выступил так, как будто до этого постоянно играл, - сказал Василевский-старший. - Выдал спокойную игру, не нервничал, команда поверила, помогла ему, у него много отраженных бросков, рабочих спасений. Плюс не только защитники, но и нападающие хорошо оборонялись".

"Я отправил ему эсэмэску с поздравлением, он ответил: "Спасибо", - добавил он.

29-летний Василевский был выбран "Тампой" под общим 19-м номером в первом раунде драфта НХЛ 2012 года. Вместе с командой голкипер дважды выиграл Кубок Стэнли (2020, 2021), один раз стал обладателем награды "Везина трофи" (2019), присуждаемой лучшему вратарю регулярного чемпионата, а также один раз получал "Конн Смайт трофи" (2021) - приз самому ценному игроку плей-офф.