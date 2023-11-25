Фигурист Ветлугин лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России

Вторым идет Даниил Самсонов, третьим - Владислав Дикиджи

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Матвей Ветлугин выиграл короткую программу на шестом этапе Гран-при России в Москве. Соревнования проходят на арене "Мегаспорт".

Ветлугин набрал 99,02 балла. Второе место занял Даниил Самсонов (95,34 балла). Третьим стал Владислав Дикиджи (94,48). Олимпийский чемпион в командном турнире Марк Кондратюк показал четвертый результат (94,21). Чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев остался восьмым (75,69). Произвольную программу мужчины представят 26 ноября.

Соревнования в Москве являются заключительным этапом Гран-при России. Финал серии пройдет с 15 по 18 февраля в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов в Магнитогорске. Победителем первого этапа Гран-при стал действующий чемпион России Евгений Семененко, второй этап выиграл Ветлугин, третий - Алиев, четвертый - Дикиджи, пятый - Петр Гуменник.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.