Футболисты "Локомотива" и "Крыльев Советов" сыграли вничью в матче чемпионата России

ТАСС, 25 ноября. Московский футбольный клуб "Локомотив" со счетом 3:3 сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" в гостевом матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Забитыми мячами в составе московской команды отметились Сергей Пиняев (30-я минута) и Рифат Жемалетдинов (62 и 84). У самарского клуба голы забили Фернандо Костанца (32), Владимир Писарский (90+4) и Бенхамин Гарре (90+12, пенальти).
Команды в четвертый раз подряд не сумели выявить победителя, до этого три матча завершились вничью с одинаковым счетом 1:1. Последнюю победу в очном противостоянии на данный момент одержал "Локомотив", переиграв соперника на выезде 21 мая 2022 года (1:0).
"Крылья Советов" занимают третье место в турнирной таблице, набрав 26 очков. "Локомотив" располагается на шестой позиции с 25 очками. В следующем туре столичный клуб 3 декабря примет действующего чемпиона страны петербургский "Зенит". "Крылья Советов" днем ранее сыграют в гостях против "Сочи".
До следующего матча в чемпионате России пройдут первые матчи четвертьфинальной стадии "пути РПЛ" в кубке страны. "Локомотив" 28 ноября проведет выездную игру с калининградской "Балтикой". "Крылья Советов" заняли последнее место в группе и завершили свое выступление в турнире.
1
"Краснодар"
15
9
5
1
32
24
10
14
2
"Зенит"
15
9
3
3
30
30
14
16
3
"Крылья Советов"
16
7
5
4
26
34
24
10
4
"Динамо"
15
6
7
2
25
24
19
5
5
ЦСКА
15
6
7
2
25
27
20
7
6
"Локомотив"
16
6
7
3
25
24
22
2
7
"Спартак"
15
7
3
5
24
21
22
-1
8
"Рубин"
15
6
4
5
22
15
20
-5
9
"Пари НН"
15
6
3
6
21
14
14
0
10
"Факел"
15
5
6
6
19
14
17
-3
11
"Ростов"
15
4
5
6
17
23
27
-4
12
"Урал"
15
4
4
6
16
15
24
-9
13
"Оренбург"
15
3
4
8
13
16
24
-8
14
"Балтика"
15
3
3
9
12
12
21
-9
15
"Ахмат"
15
3
3
9
12
15
21
-6
16
"Сочи"
15
3
1
11
10
16
25
-9