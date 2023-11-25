25 ноября, 12:06,
обновлено 25 ноября, 12:14
Футбол в России

Футболисты "Локомотива" и "Крыльев Советов" сыграли вничью в матче чемпионата России

Самарцы ушли от поражения на 12-й добавленной ко второму тайму минуте

ТАСС, 25 ноября. Московский футбольный клуб "Локомотив" со счетом 3:3 сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" в гостевом матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Забитыми мячами в составе московской команды отметились Сергей Пиняев (30-я минута) и Рифат Жемалетдинов (62 и 84). У самарского клуба голы забили Фернандо Костанца (32), Владимир Писарский (90+4) и Бенхамин Гарре (90+12, пенальти).

Команды в четвертый раз подряд не сумели выявить победителя, до этого три матча завершились вничью с одинаковым счетом 1:1. Последнюю победу в очном противостоянии на данный момент одержал "Локомотив", переиграв соперника на выезде 21 мая 2022 года (1:0).

"Крылья Советов" занимают третье место в турнирной таблице, набрав 26 очков. "Локомотив" располагается на шестой позиции с 25 очками. В следующем туре столичный клуб 3 декабря примет действующего чемпиона страны петербургский "Зенит". "Крылья Советов" днем ранее сыграют в гостях против "Сочи".

До следующего матча в чемпионате России пройдут первые матчи четвертьфинальной стадии "пути РПЛ" в кубке страны. "Локомотив" 28 ноября проведет выездную игру с калининградской "Балтикой". "Крылья Советов" заняли последнее место в группе и завершили свое выступление в турнире.

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

15

9

5

1

32

24

10

14

2

"Зенит"

15

9

3

3

30

30

14

16

3

"Крылья Советов"

16

7

5

4

26

34

24

10

4

"Динамо"

15

6

7

2

25

24

19

5

5

ЦСКА

15

6

7

2

25

27

20

7

6

"Локомотив"

16

6

7

3

25

24

22

2

7

"Спартак"

15

7

3

5

24

21

22

-1

8

"Рубин"

15

6

4

5

22

15

20

-5

9

"Пари НН"

15

6

3

6

21

14

14

0

10

"Факел"

15

5

6

6

19

14

17

-3

11

"Ростов"

15

4

5

6

17

23

27

-4

12

"Урал"

15

4

4

6

16

15

24

-9

13

"Оренбург"

15

3

4

8

13

16

24

-8

14

"Балтика"

15

3

3

9

12

12

21

-9

15

"Ахмат"

15

3

3

9

12

15

21

-6

16

"Сочи"

15

3

1

11

10

16

25

-9

  

Теги:
Российский футбол
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