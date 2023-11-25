Футболисты "Локомотива" и "Крыльев Советов" сыграли вничью в матче чемпионата России

Самарцы ушли от поражения на 12-й добавленной ко второму тайму минуте

ТАСС, 25 ноября. Московский футбольный клуб "Локомотив" со счетом 3:3 сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" в гостевом матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Забитыми мячами в составе московской команды отметились Сергей Пиняев (30-я минута) и Рифат Жемалетдинов (62 и 84). У самарского клуба голы забили Фернандо Костанца (32), Владимир Писарский (90+4) и Бенхамин Гарре (90+12, пенальти).

Команды в четвертый раз подряд не сумели выявить победителя, до этого три матча завершились вничью с одинаковым счетом 1:1. Последнюю победу в очном противостоянии на данный момент одержал "Локомотив", переиграв соперника на выезде 21 мая 2022 года (1:0).

"Крылья Советов" занимают третье место в турнирной таблице, набрав 26 очков. "Локомотив" располагается на шестой позиции с 25 очками. В следующем туре столичный клуб 3 декабря примет действующего чемпиона страны петербургский "Зенит". "Крылья Советов" днем ранее сыграют в гостях против "Сочи".

До следующего матча в чемпионате России пройдут первые матчи четвертьфинальной стадии "пути РПЛ" в кубке страны. "Локомотив" 28 ноября проведет выездную игру с калининградской "Балтикой". "Крылья Советов" заняли последнее место в группе и завершили свое выступление в турнире.