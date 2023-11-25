"Металлург" обыграл "Спартак" и продлил победную серию в КХЛ до 10 матчей

Встреча завершилась со счетом 3:1

ТАСС, 25 ноября. Магнитогорский "Металлург" обыграл московский "Спартак" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Михайлис (18-я минута), Данила Юров (48), Архип Неколенко (54), у проигравших отличился Андрей Локтионов (29-я минута). Форвард хозяев Егор Коробкин провел 200-й матч в КХЛ.

"Металлург" одержал 10-ю победу подряд в КХЛ, магнитогорцы занимают первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции и сводной таблице КХЛ. На счету команды 52 очка в 36 матчах. "Спартак" проиграл третий матч подряд, красно-белые идут первыми в Западной конференции с 49 очками в 36 матчах.

В следующем матче "Спартак" 27 ноября на выезде сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом". "Металлург" днем позднее в Нижнекамске встретится с местным "Нефтехимиком".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Спартак 36 21 2 0 1 2 10 128-96 49 2 Динамо М 34 18 4 1 1 2 8 102-76 49 3 Локомотив 33 19 2 0 1 1 10 84-66 44 4 Торпедо 34 18 2 0 1 1 12 100-79 42 5 СКА 33 18 1 1 0 0 13 97-74 40 6 ЦСКА 34 16 2 1 0 2 13 101-74 40 7 Динамо Мн 33 10 4 1 2 2 14 86-85 34 8 Северсталь 34 12 0 2 2 3 15 111-110 33 9 Куньлунь РС 37 5 3 4 2 3 20 79-124 29 10 Сочи 35 10 1 2 0 2 20 87-127 28 11 Витязь 34 8 2 2 2 2 18 70-116 28