25 ноября, 13:41
КХЛ

"Металлург" обыграл "Спартак" и продлил победную серию в КХЛ до 10 матчей

Встреча завершилась со счетом 3:1

ТАСС, 25 ноября. Магнитогорский "Металлург" обыграл московский "Спартак" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Михайлис (18-я минута), Данила Юров (48), Архип Неколенко (54), у проигравших отличился Андрей Локтионов (29-я минута). Форвард хозяев Егор Коробкин провел 200-й матч в КХЛ.

"Металлург" одержал 10-ю победу подряд в КХЛ, магнитогорцы занимают первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции и сводной таблице КХЛ. На счету команды 52 очка в 36 матчах. "Спартак" проиграл третий матч подряд, красно-белые идут первыми в Западной конференции с 49 очками в 36 матчах.

В следующем матче "Спартак" 27 ноября на выезде сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом". "Металлург" днем позднее в Нижнекамске встретится с местным "Нефтехимиком".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Спартак

36

21

2

0

1

2

10

128-96

49

2

Динамо М

34

18

4

1

1

2

8

102-76

49

3

Локомотив

33

19

2

0

1

1

10

84-66

44

4

Торпедо

34

18

2

0

1

1

12

100-79

42

5

СКА

33

18

1

1

0

0

13

97-74

40

6

ЦСКА

34

16

2

1

0

2

13

101-74

40

7

Динамо Мн

33

10

4

1

2

2

14

86-85

34

8

Северсталь

34

12

0

2

2

3

15

111-110

33

9

Куньлунь РС

37

5

3

4

2

3

20

79-124

29

10

Сочи

35

10

1

2

0

2

20

87-127

28

11

Витязь

34

8

2

2

2

2

18

70-116

28

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

36

20

3

1

2

2

8

116-87

52

2

Авангард

34

13

7

2

0

3

9

100-91

47

3

Лада

35

16

1

2

1

6

9

90-85

45

4

Салават Юлаев

34

19

1

0

0

1

13

92-68

41

5

Ак Барс

34

14

5

0

0

2

13

93-80

40

6

Трактор

34

13

4

1

0

4

12

89-78

40

7

Автомобилист

35

13

3

2

3

1

13

80-78

40

8

Сибирь

35

10

2

4

2

3

14

82-99

37

9

Амур

34

13

0

1

4

2

14

76-88

34

10

Нефтехимик

35

11

2

1

2

4

15

81-109

34

11

Барыс

35

5

2

3

2

5

18

78-106

27

12

Адмирал

32

6

2

1

4

2

17

65-91

24

  

Теги:
КХЛ
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