"Металлург" обыграл "Спартак" и продлил победную серию в КХЛ до 10 матчей

ТАСС, 25 ноября. Магнитогорский "Металлург" обыграл московский "Спартак" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Михайлис (18-я минута), Данила Юров (48), Архип Неколенко (54), у проигравших отличился Андрей Локтионов (29-я минута). Форвард хозяев Егор Коробкин провел 200-й матч в КХЛ.
"Металлург" одержал 10-ю победу подряд в КХЛ, магнитогорцы занимают первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции и сводной таблице КХЛ. На счету команды 52 очка в 36 матчах. "Спартак" проиграл третий матч подряд, красно-белые идут первыми в Западной конференции с 49 очками в 36 матчах.
В следующем матче "Спартак" 27 ноября на выезде сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом". "Металлург" днем позднее в Нижнекамске встретится с местным "Нефтехимиком".
1
Спартак
36
21
2
0
1
2
10
128-96
49
2
Динамо М
34
18
4
1
1
2
8
102-76
49
3
Локомотив
33
19
2
0
1
1
10
84-66
44
4
Торпедо
34
18
2
0
1
1
12
100-79
42
5
СКА
33
18
1
1
0
0
13
97-74
40
6
ЦСКА
34
16
2
1
0
2
13
101-74
40
7
Динамо Мн
33
10
4
1
2
2
14
86-85
34
8
Северсталь
34
12
0
2
2
3
15
111-110
33
9
Куньлунь РС
37
5
3
4
2
3
20
79-124
29
10
Сочи
35
10
1
2
0
2
20
87-127
28
11
Витязь
34
8
2
2
2
2
18
70-116
28
1
Металлург
36
20
3
1
2
2
8
116-87
52
2
Авангард
34
13
7
2
0
3
9
100-91
47
3
Лада
35
16
1
2
1
6
9
90-85
45
4
Салават Юлаев
34
19
1
0
0
1
13
92-68
41
5
Ак Барс
34
14
5
0
0
2
13
93-80
40
6
Трактор
34
13
4
1
0
4
12
89-78
40
7
Автомобилист
35
13
3
2
3
1
13
80-78
40
8
Сибирь
35
10
2
4
2
3
14
82-99
37
9
Амур
34
13
0
1
4
2
14
76-88
34
10
Нефтехимик
35
11
2
1
2
4
15
81-109
34
11
Барыс
35
5
2
3
2
5
18
78-106
27
12
Адмирал
32
6
2
1
4
2
17
65-91
24