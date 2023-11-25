25 ноября, 15:27

Чернышенко и Левитин возглавили оргкомитет по подготовке к Всемирным играм дружбы

В его состав также вошли министр спорта РФ Олег Матыцин, замминистра спорта РФ Одес Байсултанов, замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак и другие

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился образовать оргкомитет по подготовке и проведению в 2024 году международных соревнований '"Всемирные игры дружбы". Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как следует из распоряжения, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и помощник президента РФ Игорь Левитин назначены сопредседателями оргкомитета. В его состав также вошли министр спорта РФ Олег Матыцин, замминистра спорта РФ Одес Байсултанов, замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак и другие.

Указ о проведении в 2024 году в Москве и Екатеринбурге Всемирных игр дружбы в середине октября подписал глава российского государства Владимир Путин. Соревнования обеспечат свободный доступ российских спортсменов к международной спортивной деятельности. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЧернышенко, Дмитрий НиколаевичЛевитин, Игорь ЕвгеньевичМатыцин, Олег Васильевич
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