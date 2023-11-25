"Динамо" обыграло ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:2

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" победил столичный ЦСКА со счетом 3:2 в гостевом матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Забитыми мячами в составе победителей отметились Бителло (7-я и 52-я минуты) и Константин Тюкавин (74). У проигравших отличились Аббосбек Файзуллаев (23) и Антон Заболотный (40). Тюкавин забил в четвертой встрече чемпионата России подряд.

"Динамо" прервало беспроигрышную серию ЦСКА в РПЛ из 10 матчей. В последний раз армейцы уступили в игре чемпионата России 19 августа также "Динамо" (1:2). После этого ЦСКА трижды выиграл и семь раз сыграл вничью.

Бело-голубые не проигрывают во всех турнирах на протяжении девяти матчей - пять побед и четыре ничьи. Последнее поражение подопечные Марцела Лички потерпели 23 сентября в гостевой игре РПЛ с московским "Спартаком" (0:1).

"Динамо" поднялось на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. ЦСКА располагается на пятой позиции с 25 очками. В следующем туре "Динамо" примет казанский "Рубин" 4 декабря. ЦСКА днем ранее сыграет на своем поле с "Ростовом".

Также на следующей неделе пройдут первые матчи четвертьфинальной стадии "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. "Динамо" 28 ноября проведет домашнюю игру против петербургского "Зенита". ЦСКА в этот же день встретится на выезде с "Ростовом".