"Динамо" обыграло ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" победил столичный ЦСКА со счетом 3:2 в гостевом матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Забитыми мячами в составе победителей отметились Бителло (7-я и 52-я минуты) и Константин Тюкавин (74). У проигравших отличились Аббосбек Файзуллаев (23) и Антон Заболотный (40). Тюкавин забил в четвертой встрече чемпионата России подряд.
"Динамо" прервало беспроигрышную серию ЦСКА в РПЛ из 10 матчей. В последний раз армейцы уступили в игре чемпионата России 19 августа также "Динамо" (1:2). После этого ЦСКА трижды выиграл и семь раз сыграл вничью.
Бело-голубые не проигрывают во всех турнирах на протяжении девяти матчей - пять побед и четыре ничьи. Последнее поражение подопечные Марцела Лички потерпели 23 сентября в гостевой игре РПЛ с московским "Спартаком" (0:1).
"Динамо" поднялось на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. ЦСКА располагается на пятой позиции с 25 очками. В следующем туре "Динамо" примет казанский "Рубин" 4 декабря. ЦСКА днем ранее сыграет на своем поле с "Ростовом".
Также на следующей неделе пройдут первые матчи четвертьфинальной стадии "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. "Динамо" 28 ноября проведет домашнюю игру против петербургского "Зенита". ЦСКА в этот же день встретится на выезде с "Ростовом".
1
"Зенит"
16
10
3
3
33
33
14
19
2
"Краснодар"
15
9
5
1
32
24
10
14
3
"Динамо"
16
7
7
2
28
27
21
6
4
"Крылья Советов"
16
7
5
4
26
34
24
10
5
ЦСКА
16
6
7
3
25
29
23
6
6
"Локомотив"
16
6
7
3
25
24
22
2
7
"Спартак"
15
7
3
5
24
21
22
-1
8
"Рубин"
15
6
4
5
22
15
20
-5
9
"Пари НН"
15
6
3
6
21
14
14
0
10
"Факел"
15
5
6
6
19
14
17
-3
11
"Ростов"
15
4
5
6
17
23
27
-4
12
"Урал"
15
4
4
6
16
15
24
-9
13
"Оренбург"
15
3
4
8
13
16
24
-8
14
"Балтика"
15
3
3
9
12
12
21
-9
15
"Ахмат"
15
3
3
9
12
15
21
-6
16
"Сочи"
16
3
1
12
10
16
28
-12