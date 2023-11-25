25 ноября, 16:25
Футбол в России

"Динамо" обыграло ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

Полузащитники "Динамо" Хорхе Каррраскаль и ЦСКА Виктор Мендес. Александр Щербак/ ТАСС
Полузащитники "Динамо" Хорхе Каррраскаль и ЦСКА Виктор Мендес
© Александр Щербак/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:2

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" победил столичный ЦСКА со счетом 3:2 в гостевом матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Забитыми мячами в составе победителей отметились Бителло (7-я и 52-я минуты) и Константин Тюкавин (74). У проигравших отличились Аббосбек Файзуллаев (23) и Антон Заболотный (40). Тюкавин забил в четвертой встрече чемпионата России подряд.

"Динамо" прервало беспроигрышную серию ЦСКА в РПЛ из 10 матчей. В последний раз армейцы уступили в игре чемпионата России 19 августа также "Динамо" (1:2). После этого ЦСКА трижды выиграл и семь раз сыграл вничью.

Бело-голубые не проигрывают во всех турнирах на протяжении девяти матчей - пять побед и четыре ничьи. Последнее поражение подопечные Марцела Лички потерпели 23 сентября в гостевой игре РПЛ с московским "Спартаком" (0:1).

"Динамо" поднялось на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. ЦСКА располагается на пятой позиции с 25 очками. В следующем туре "Динамо" примет казанский "Рубин" 4 декабря. ЦСКА днем ранее сыграет на своем поле с "Ростовом".

Также на следующей неделе пройдут первые матчи четвертьфинальной стадии "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. "Динамо" 28 ноября проведет домашнюю игру против петербургского "Зенита". ЦСКА в этот же день встретится на выезде с "Ростовом". 

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Зенит"

16

10

3

3

33

33

14

19

2

"Краснодар"

15

9

5

1

32

24

10

14

3

"Динамо"

16

7

7

2

28

27

21

6

4

"Крылья Советов"

16

7

5

4

26

34

24

10

5

ЦСКА

16

6

7

3

25

29

23

6

6

"Локомотив"

16

6

7

3

25

24

22

2

7

"Спартак"

15

7

3

5

24

21

22

-1

8

"Рубин"

15

6

4

5

22

15

20

-5

9

"Пари НН"

15

6

3

6

21

14

14

0

10

"Факел"

15

5

6

6

19

14

17

-3

11

"Ростов"

15

4

5

6

17

23

27

-4

12

"Урал"

15

4

4

6

16

15

24

-9

13

"Оренбург"

15

3

4

8

13

16

24

-8

14

"Балтика"

15

3

3

9

12

12

21

-9

15

"Ахмат"

15

3

3

9

12

15

21

-6

16

"Сочи"

16

3

1

12

10

16

28

-12

  

Теги:
Российский футбол
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