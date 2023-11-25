"Спартак" обыграл "Балтику" в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-белых

КАЛИНИНГРАД, 25 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" со счетом 2:0 обыграл калининградскую "Балтику" в матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел на "Ростех-Арене" в Калининграде в присутствии 16 256 зрителей.

Забитыми мячами отметились Даниил Хлусевич (32-я минута) и Квинси Промес (88). На 64-й минуте в составе "Балтики" была проведена замена вратаря: вместо травмированного Максима Бориско на поле появился Сослан Джанаев. Вратарь Александр Селихов и полузащитник Михаил Игнатов, выступающие за "Спартак", пропустили игру из-за болезни.

В начале первого тайма игру остановили на несколько минут, чтобы работники стадиона расчистили участки поля, на которых из-за снега не было видно разметку. В перерыве работники стадиона вновь расчищали поле, из-за этого начало второго тайма было задержано на несколько минут.

"Спартак" впервые с 5 августа выиграл в выездном матче РПЛ, тогда столичный клуб в Казани обыграл "Рубин" (4:1). С тех пор у москвичей было четыре поражения и одна ничья в гостевых матчах чемпионата.

После победы "Спартак" поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, на счету красно-белых 27 очков. "Балтика" идет на 14-й строчке с 12 очками. Команда опережает занимающий 15-е место грозненский "Ахмат" по дополнительным показателям. В следующем туре "Спартак" 3 декабря на выезде сыграет с "Ахматом", "Балтика" 2 декабря в гостях встретится с воронежским "Факелом".