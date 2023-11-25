25 ноября, 18:53
Футбол в России

"Спартак" обыграл "Балтику" в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-белых

КАЛИНИНГРАД, 25 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" со счетом 2:0 обыграл калининградскую "Балтику" в матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел на "Ростех-Арене" в Калининграде в присутствии 16 256 зрителей.

Забитыми мячами отметились Даниил Хлусевич (32-я минута) и Квинси Промес (88). На 64-й минуте в составе "Балтики" была проведена замена вратаря: вместо травмированного Максима Бориско на поле появился Сослан Джанаев. Вратарь Александр Селихов и полузащитник Михаил Игнатов, выступающие за "Спартак", пропустили игру из-за болезни.

В начале первого тайма игру остановили на несколько минут, чтобы работники стадиона расчистили участки поля, на которых из-за снега не было видно разметку. В перерыве работники стадиона вновь расчищали поле, из-за этого начало второго тайма было задержано на несколько минут.

"Спартак" впервые с 5 августа выиграл в выездном матче РПЛ, тогда столичный клуб в Казани обыграл "Рубин" (4:1). С тех пор у москвичей было четыре поражения и одна ничья в гостевых матчах чемпионата.

После победы "Спартак" поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, на счету красно-белых 27 очков. "Балтика" идет на 14-й строчке с 12 очками. Команда опережает занимающий 15-е место грозненский "Ахмат" по дополнительным показателям. В следующем туре "Спартак" 3 декабря на выезде сыграет с "Ахматом", "Балтика" 2 декабря в гостях встретится с воронежским "Факелом".

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1

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10

3

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33

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19

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"Краснодар"

15

9

5

1

32

24

10

14

3

"Динамо"

16

7

7

2

28

27

21

6

4

"Спартак"

16

8

3

5

27

23

22

1

5

"Крылья Советов"

16

7

5

4

26

34

24

10

6

ЦСКА

16

6

7

3

25

29

23

6

7

"Локомотив"

16

6

7

3

25

24

22

2

8

"Рубин"

15

6

4

5

22

15

20

-5

9

"Пари НН"

15

6

3

6

21

14

14

0

10

"Факел"

15

5

6

6

19

14

17

-3

11

"Ростов"

15

4

5

6

17

23

27

-4

12

"Урал"

15

4

4

6

16

15

24

-9

13

"Оренбург"

15

3

4

8

13

16

24

-8

14

"Балтика"

16

3

3

10

12

12

23

-11

15

"Ахмат"

15

3

3

9

12

15

21

-6

16

"Сочи"

16

3

1

12

10

16

28

-12

  

Теги:
Российский футбол
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