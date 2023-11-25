"Спартак" обыграл "Балтику" в матче РПЛ

КАЛИНИНГРАД, 25 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" со счетом 2:0 обыграл калининградскую "Балтику" в матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел на "Ростех-Арене" в Калининграде в присутствии 16 256 зрителей.
Забитыми мячами отметились Даниил Хлусевич (32-я минута) и Квинси Промес (88). На 64-й минуте в составе "Балтики" была проведена замена вратаря: вместо травмированного Максима Бориско на поле появился Сослан Джанаев. Вратарь Александр Селихов и полузащитник Михаил Игнатов, выступающие за "Спартак", пропустили игру из-за болезни.
В начале первого тайма игру остановили на несколько минут, чтобы работники стадиона расчистили участки поля, на которых из-за снега не было видно разметку. В перерыве работники стадиона вновь расчищали поле, из-за этого начало второго тайма было задержано на несколько минут.
"Спартак" впервые с 5 августа выиграл в выездном матче РПЛ, тогда столичный клуб в Казани обыграл "Рубин" (4:1). С тех пор у москвичей было четыре поражения и одна ничья в гостевых матчах чемпионата.
После победы "Спартак" поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, на счету красно-белых 27 очков. "Балтика" идет на 14-й строчке с 12 очками. Команда опережает занимающий 15-е место грозненский "Ахмат" по дополнительным показателям. В следующем туре "Спартак" 3 декабря на выезде сыграет с "Ахматом", "Балтика" 2 декабря в гостях встретится с воронежским "Факелом".
1
"Зенит"
16
10
3
3
33
33
14
19
2
"Краснодар"
15
9
5
1
32
24
10
14
3
"Динамо"
16
7
7
2
28
27
21
6
4
"Спартак"
16
8
3
5
27
23
22
1
5
"Крылья Советов"
16
7
5
4
26
34
24
10
6
ЦСКА
16
6
7
3
25
29
23
6
7
"Локомотив"
16
6
7
3
25
24
22
2
8
"Рубин"
15
6
4
5
22
15
20
-5
9
"Пари НН"
15
6
3
6
21
14
14
0
10
"Факел"
15
5
6
6
19
14
17
-3
11
"Ростов"
15
4
5
6
17
23
27
-4
12
"Урал"
15
4
4
6
16
15
24
-9
13
"Оренбург"
15
3
4
8
13
16
24
-8
14
"Балтика"
16
3
3
10
12
12
23
-11
15
"Ахмат"
15
3
3
9
12
15
21
-6
16
"Сочи"
16
3
1
12
10
16
28
-12