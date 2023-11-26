Фигурист Княжук рассказал, что ему было невероятно тяжело после ошибки на этапе Гран-при

Во время произвольный программы спортивных пар он исполнил двойной лутц вместо тройного

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Фигурист Илья Княжук, выступающий в паре с Натальей Хабибуллиной, отметил, что ему было очень тяжело продолжать произвольную программу после ошибки на шестом этапе Гран-при России. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Хабибуллина и Княжук набрали 220,32 балла (76,40 за короткую программу + 143,92 за произвольную) и заняли второе место. Во время произвольный программы Княжук исполнил двойной лутц вместо тройного.

"Я сегодня немножко не справился, очень обидно, сбился, даже дальше ехать не хотел, но надо было. Никогда такого не было, на тренировках всегда это делаю. Представляете, Наташа не знает, что я не сделал, и мне было нереально тяжело от этого. Была мысль, что останемся без медали, я очень переживал, думал подведу ее", - отметил Княжук.

"Будем стараться на чемпионате России кататься намного лучше чем здесь, не допускать ошибки. Постараемся откататься максимально хорошо и чисто. Все элементы можно добавить, половину можно было сделать намного лучше. Илья собрался после прыжка, и оставшиеся элементы делал на максимум, поэтому я была уверена, что мы останемся в тройке", - добавила Хабибуллина.

Первое место на шестом этапе Гран-при России заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, набравши 235,78 балла (81,20 за короткую + 154,58 за произвольную). Третьими стали Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (212,58; 73,94 + 138,64).