Махачев проведет следующий бой до 11 марта

Соперник россиянина по поединку пока не определен

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев проведет следующий бой до начала Рамадана. Об этом ТАСС сообщили в команде Махачева.

"Следующий бой Ислам планирует провести до начала месяца Рамадан. Об этом уже уведомлено руководство UFC. Соперник пока не определен", - сказал собеседник агентства.

В 2024 году месяц Рамадан начнется 11 марта.

Махачеву 32 года. На его счету 25 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах (ММА). 21 октября Махачев провел вторую защиту титула в легком весе, нокаутировав австралийца Александра Волкановски на турнире UFC 294 в Абу-Даби.