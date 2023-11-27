Тарпищев считает, что сборная России была бы фаворитом Кубка Дэвиса

Российские спортсмены выигрывали турнир в 2002, 2006 и 2021 годах

МОСКВА, 27 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские теннисисты были бы фаворитами розыгрыша Кубка Дэвиса 2023 года и могли бы выиграть турнир несколько раз подряд. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

26 ноября сборная Италии стала победителем Кубка Дэвиса, обыграв в финальном матче команду Австралии. Сборная России не принимала участия в турнире из-за решения Международной федерации тенниса отстранить россиян от командных турниров. Россияне выигрывали турнир в 2002, 2006 и 2021 годах.

"Мы с 2021 года фавориты Кубка Дэвиса. У нас два человека в десятке мирового рейтинга, трое - в топ-20. Конечно, мы бы и в этом розыгрыше были фаворитами. Вообще, наша команда могла бы 3-4 года подряд выигрывать турнир", - сказал Тарпищев.