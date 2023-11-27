27 ноября, 09:12
ATP

Тарпищев считает, что сборная России была бы фаворитом Кубка Дэвиса

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев. AP Photo/ Bernat Armangue
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев
© AP Photo/ Bernat Armangue

Российские спортсмены выигрывали турнир в 2002, 2006 и 2021 годах

МОСКВА, 27 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские теннисисты были бы фаворитами розыгрыша Кубка Дэвиса 2023 года и могли бы выиграть турнир несколько раз подряд. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

26 ноября сборная Италии стала победителем Кубка Дэвиса, обыграв в финальном матче команду Австралии. Сборная России не принимала участия в турнире из-за решения Международной федерации тенниса отстранить россиян от командных турниров. Россияне выигрывали турнир в 2002, 2006 и 2021 годах.

"Мы с 2021 года фавориты Кубка Дэвиса. У нас два человека в десятке мирового рейтинга, трое - в топ-20. Конечно, мы бы и в этом розыгрыше были фаворитами. Вообще, наша команда могла бы 3-4 года подряд выигрывать турнир", - сказал Тарпищев. 

Теги:
ATP
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация