В РПЛ следят за ситуацией в Сочи перед игрой местной команды с "Крыльями Советов"

Ураганный ветер и массовые подтопления наблюдаются на черноморском побережье России в результате движения циклона

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) следит за ситуацией в Сочи перед матчем 17-го тура чемпионата между местной командой и самарскими "Крыльями Советов". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РПЛ.

2 декабря "Сочи" дома сыграет с "Крыльями Советов". Встреча пройдет на арене "Фишт". Ранее руководитель арены Вениамин Богомолов сообщил ТАСС, что спортивный объект не пострадал от ухудшения погодных условий на черноморском побережье России.

"Судья принимает решение об отмене или переносе матча. Но в РПЛ следят за ситуацией в Сочи", - сообщили в пресс-службе РПЛ.

Ураганный ветер и массовые подтопления наблюдаются на черноморском побережье России в результате движения циклона. Как минимум один человек погиб, трое госпитализированы, по предварительной информации, до двух десятков - пострадали. Стихия пока затронула Крым, Севастополь и Краснодарский край, однако ухудшения погоды ждут и на Ставрополье, в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.