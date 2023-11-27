"Спартак" обыграл "Автомобилист" и вернулся на первое место в Западной конференции КХЛ

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 4:1 обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге в присутствии 5 545 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе "Спартак" отметились Егор Филин (26-я и 58-я минуты), Никита Сусуев (39) и Николай Голдобин (59). У "Автомобилиста" отличился Стефан Да Коста (53). Красно-белые победили "Автомобилист" в Екатеринбурге впервые с 2019 года.
Голдобин забросил 25-ю шайбу в сезоне и в списке лучших снайперов чемпионата догнал Рида Буше из омского "Авангарда". Нападающий "Спартака" является лучшим бомбардиром КХЛ, на его счету 51 очко по системе "гол+пас".
"Спартак" прервал серию из трех поражений подряд. Красно-белые набрали 51 очко после 37 матчей и поднялись на первое место в турнирной таблице Западной конференции, они превосходят московское "Динамо" (51 очко) по количеству побед в основное время. В общей таблице КХЛ лидирует магнитогорский "Металлург" с 52 очками в 36 играх.
"Автомобилист" с 42 очками в 37 играх располагается на седьмой строчке в Восточной конференции. В следующем матче "Спартак" 30 ноября в Мытищах сыграет с пекинской командой "Куньлунь Ред Стар". "Автомобилист" в тот же день на выезде встретится с казанским "Ак Барсом".
В других матчах понедельника новосибирская "Сибирь" обыграла "Куньлунь Ред Стар" со счетом 3:2, подмосковный "Витязь" победил астанинский "Барыс" (5:2), челябинский "Трактор" нанес поражение нижегородскому "Торпедо" (2:1).
1
Спартак
37
22
2
0
1
2
10
132-97
51
2
Динамо М
35
19
4
1
1
2
8
106-77
51
3
Локомотив
33
19
2
0
1
1
10
84-66
44
4
Торпедо
35
18
2
0
2
1
12
103-83
43
5
СКА
34
18
1
2
0
0
13
101-77
42
6
ЦСКА
34
16
2
1
0
2
13
101-74
40
7
Северсталь
35
12
0
3
2
3
15
116-114
35
8
Динамо Мн
34
10
4
1
2
2
15
87-89
34
9
Сочи
36
11
1
2
0
2
20
92-129
30
10
Витязь
36
9
2
2
2
2
19
77-121
30
11
Куньлунь РС
38
5
3
4
2
3
21
81-127
29
1
Металлург
36
20
3
1
2
2
8
116-87
52
2
Авангард
34
13
7
2
0
3
9
100-91
47
3
Лада
36
16
1
2
1
7
9
92-88
46
4
Салават Юлаев
35
20
1
0
0
1
13
96-68
43
5
Ак Барс
35
15
5
0
0
2
13
96-82
42
6
Автомобилист
37
13
4
2
3
1
14
84-84
42
7
Трактор
35
13
4
1
0
4
13
89-82
40
8
Сибирь
36
11
2
4
2
3
14
85-101
39
9
Амур
35
13
0
1
4
2
15
78-93
34
10
Нефтехимик
35
11
2
1
2
4
15
81-109
34
11
Барыс
36
5
2
3
2
5
19
80-111
27
12
Адмирал
33
6
2
1
5
2
17
69-96
25