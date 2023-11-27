27 ноября, 16:08
КХЛ

"Спартак" обыграл "Автомобилист" и вернулся на первое место в Западной конференции КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 4:1 обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге в присутствии 5 545 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе "Спартак" отметились Егор Филин (26-я и 58-я минуты), Никита Сусуев (39) и Николай Голдобин (59). У "Автомобилиста" отличился Стефан Да Коста (53). Красно-белые победили "Автомобилист" в Екатеринбурге впервые с 2019 года.

Голдобин забросил 25-ю шайбу в сезоне и в списке лучших снайперов чемпионата догнал Рида Буше из омского "Авангарда". Нападающий "Спартака" является лучшим бомбардиром КХЛ, на его счету 51 очко по системе "гол+пас".

"Спартак" прервал серию из трех поражений подряд. Красно-белые набрали 51 очко после 37 матчей и поднялись на первое место в турнирной таблице Западной конференции, они превосходят московское "Динамо" (51 очко) по количеству побед в основное время. В общей таблице КХЛ лидирует магнитогорский "Металлург" с 52 очками в 36 играх.

"Автомобилист" с 42 очками в 37 играх располагается на седьмой строчке в Восточной конференции. В следующем матче "Спартак" 30 ноября в Мытищах сыграет с пекинской командой "Куньлунь Ред Стар". "Автомобилист" в тот же день на выезде встретится с казанским "Ак Барсом".

В других матчах понедельника новосибирская "Сибирь" обыграла "Куньлунь Ред Стар" со счетом 3:2, подмосковный "Витязь" победил астанинский "Барыс" (5:2), челябинский "Трактор" нанес поражение нижегородскому "Торпедо" (2:1).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Спартак

37

22

2

0

1

2

10

132-97

51

2

Динамо М

35

19

4

1

1

2

8

106-77

51

3

Локомотив

33

19

2

0

1

1

10

84-66

44

4

Торпедо

35

18

2

0

2

1

12

103-83

43

5

СКА

34

18

1

2

0

0

13

101-77

42

6

ЦСКА

34

16

2

1

0

2

13

101-74

40

7

Северсталь

35

12

0

3

2

3

15

116-114

35

8

Динамо Мн

34

10

4

1

2

2

15

87-89

34

9

Сочи

36

11

1

2

0

2

20

92-129

30

10

Витязь

36

9

2

2

2

2

19

77-121

30

11

Куньлунь РС

38

5

3

4

2

3

21

81-127

29

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

36

20

3

1

2

2

8

116-87

52

2

Авангард

34

13

7

2

0

3

9

100-91

47

3

Лада

36

16

1

2

1

7

9

92-88

46

4

Салават Юлаев

35

20

1

0

0

1

13

96-68

43

5

Ак Барс

35

15

5

0

0

2

13

96-82

42

6

Автомобилист

37

13

4

2

3

1

14

84-84

42

7

Трактор

35

13

4

1

0

4

13

89-82

40

8

Сибирь

36

11

2

4

2

3

14

85-101

39

9

Амур

35

13

0

1

4

2

15

78-93

34

10

Нефтехимик

35

11

2

1

2

4

15

81-109

34

11

Барыс

36

5

2

3

2

5

19

80-111

27

12

Адмирал

33

6

2

1

5

2

17

69-96

25

  

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КХЛ