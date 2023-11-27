"Спартак" обыграл "Автомобилист" и вернулся на первое место в Западной конференции КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 4:1 обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге в присутствии 5 545 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе "Спартак" отметились Егор Филин (26-я и 58-я минуты), Никита Сусуев (39) и Николай Голдобин (59). У "Автомобилиста" отличился Стефан Да Коста (53). Красно-белые победили "Автомобилист" в Екатеринбурге впервые с 2019 года.

Голдобин забросил 25-ю шайбу в сезоне и в списке лучших снайперов чемпионата догнал Рида Буше из омского "Авангарда". Нападающий "Спартака" является лучшим бомбардиром КХЛ, на его счету 51 очко по системе "гол+пас".

"Спартак" прервал серию из трех поражений подряд. Красно-белые набрали 51 очко после 37 матчей и поднялись на первое место в турнирной таблице Западной конференции, они превосходят московское "Динамо" (51 очко) по количеству побед в основное время. В общей таблице КХЛ лидирует магнитогорский "Металлург" с 52 очками в 36 играх.

"Автомобилист" с 42 очками в 37 играх располагается на седьмой строчке в Восточной конференции. В следующем матче "Спартак" 30 ноября в Мытищах сыграет с пекинской командой "Куньлунь Ред Стар". "Автомобилист" в тот же день на выезде встретится с казанским "Ак Барсом".

В других матчах понедельника новосибирская "Сибирь" обыграла "Куньлунь Ред Стар" со счетом 3:2, подмосковный "Витязь" победил астанинский "Барыс" (5:2), челябинский "Трактор" нанес поражение нижегородскому "Торпедо" (2:1).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Спартак 37 22 2 0 1 2 10 132-97 51 2 Динамо М 35 19 4 1 1 2 8 106-77 51 3 Локомотив 33 19 2 0 1 1 10 84-66 44 4 Торпедо 35 18 2 0 2 1 12 103-83 43 5 СКА 34 18 1 2 0 0 13 101-77 42 6 ЦСКА 34 16 2 1 0 2 13 101-74 40 7 Северсталь 35 12 0 3 2 3 15 116-114 35 8 Динамо Мн 34 10 4 1 2 2 15 87-89 34 9 Сочи 36 11 1 2 0 2 20 92-129 30 10 Витязь 36 9 2 2 2 2 19 77-121 30 11 Куньлунь РС 38 5 3 4 2 3 21 81-127 29