Фильм про Льва Яшина признали лучшим на фестивале спортивного кино в Италии

Картина вышла в 2019 году

ТАСС, 28 ноября. Фильм "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" получил главный приз на Sport Film Festival, который проходил в Италии. Мероприятие прошло в театре Луиджи Пиранделло на Сицилии.

В фестивале принимали участие более 150 фильмов из 40 стран.

Биографическая спортивная драма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" режиссера Василия Чигинского о жизни и спортивной карьере советского вратаря вышла в прокат 28 ноября 2019 года.

Футболист выступал в составе московского "Динамо" с 1950 по 1971 год, а также за сборную СССР с 1954-го по 1967-й. Вместе с "Динамо" Яшин стал пятикратным чемпионом СССР, пятикратным серебряным и один раз бронзовым призером чемпионатов СССР, трехкратным обладателем Кубка СССР. В составе советской сборной вратарь выиграл Олимпийские игры 1956 года и чемпионат Европы 1960 года, а также стал серебряным призером европейского первенства 1964 года.

Яшин выступал на трех чемпионатах мира (1958, 1962, 1966), в 1966 году сборная СССР заняла на мировом первенстве четвертое место. Яшин является единственным вратарем в истории, завоевавшим "Золотой мяч".

Яшин умер 20 марта 1990 года в Москве на 61-м году жизни.