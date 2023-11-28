Сборная Германии стала первым финалистом юношеского чемпионата мира по футболу

Команда Германии обыграла сборную Аргентины в серии пенальти

ТАСС, 28 ноября. Сборная Германии со счетом 4:2 в серии пенальти обыграла команду Аргентины в полуфинальном матче чемпионата мира среди игроков до 17 лет. Встреча прошла в индонезийской Суракарте.

Основное время матча завершилось со счетом 3:3, немцы стали первыми финалистами турнира. В другом полуфинале, который пройдет позднее во вторник, сыграют сборные Франции и Мали.

Чемпионат мира среди игроков до 17 лет проходит с 10 ноября по 2 декабря в Индонезии. В нем принимают участие 24 команды. Действующим обладателем трофея является сборная Бразилии.