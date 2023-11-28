Леонов: Центральный стадион Казани будет принимать крупные турниры после реконструкции

Реконструкция арены начнется в декабре

КАЗАНЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Минспорт Татарстана обсуждает проведение крупных турниров на Центральном стадионе Казани, который будет реконструирован к Играм БРИКС. Речь идет и о международных соревнованиях, сообщил ТАСС министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

"Такому городу, как Казань, "Ак Барс - Арены" маловато. И все-таки "Ак Барс - Арена" - это чисто футбольный стадион. А Центральный стадион - флагман легкой атлетики. Мы много там что проводили, есть запрос на проведение в следующем году и первенства России по легкой атлетике. Хотим еще посмотреть, какие турниры, в том числе международные, там провести", - сказал Леонов.

Ранее мэрия Казани сообщила, что реконструкция Центрального стадиона, который летом 2024 года примет соревнования по легкой атлетике в рамках Игр БРИКС, начнется в декабре. Центральный стадион включает в себя футбольное поле, легкоатлетическую дорожку, а также волейбольный, тренажерный и гимнастический залы и раздевалки.

"У нас всегда там был центр развития легкой атлетики. Сегодня легкая атлетика возвращается и на международную арену в той или иной степени", - добавил Леонов.

Центральный стадион в Казани был открыт в июне 1960 года, первый матч между казанским футбольным клубом "Искра" и командой "Металлург" из Каменска-Уральского состоялся в августе того же года. В 1970-х годах стадион стал домашней ареной не только для футбольного клуба, но и для хоккейной команды "Спортивный клуб имени Урицкого" (в настоящее время - "Ак Барс").

Сейчас на стадионе проводят городские и республиканские соревнования по легкой атлетике и волейболу. Проходят тренировки по футболу, волейболу, легкой атлетике, гимнастике и другим видам спорта. Стадион использовался в качестве домашней арены футбольного клуба "Рубин", на нем проходили матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Последний раз полная реконструкция стадиона проходила в 2003-2004 годах.