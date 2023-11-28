Исполком FIBA продлил отстранение российских команд от соревнований

Отстранение российских и белорусских сборных и клубов будет сохраняться как минимум до следующего заседания центрального совета FIBA

ТАСС, 28 ноября. Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола (FIBA) продлил отстранение российских и белорусских сборных и клубов от соревнований под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба FIBA.

Сообщается, что отстранение будет сохраняться как минимум до следующего заседания центрального совета FIBA.

1 марта 2022 года FIBA отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Команды были исключены из числа участников квалификационного турнира к Кубку мира.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Сборные России по баскетболу не примут участия в олимпийском квалификационном турнире.