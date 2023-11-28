Призер чемпионата мира Носов назвал политическим решение FIBA продлить отстранение россиян

Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола 28 ноября продлил отстранение российских сборных и клубов от соревнований под эгидой организации

МОСКВА, 28 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение исполнительного комитета Международной федерации баскетбола (FIBA) о продлении отстранения российских сборных и клубов от соревнований под эгидой организации является политическим. Такое мнение ТАСС высказал двукратный серебряный призер чемпионатов мира по баскетболу Виталий Носов.

28 ноября FIBA продлила отстранение российских и белорусских сборных и клубов от международных соревнований. Оно будет сохраняться как минимум до следующего заседания центрального совета организации.

"Это плохо для всех, в том числе и для нас. Россия - великая спортивная держава, мы будем потом как-то выкручиваться. Хотя эти истории политические абсолютно, ангажированные", - сказал Носов.

"Очень хочется, чтобы мы вернулись с гордо поднятой головой, а так это очень плохо и абсолютно несправедливо. Вряд ли FIBA принимает такое решение - это им говорят что решать. Можно только искать альтернативу, хотя это все неверно и неправильно. Но мы пока ее найти пытаемся, но найти аналог Евролиге, еврокубкам, чемпионату мира сложно", - добавил он.

1 марта 2022 года FIBA отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Команды были исключены из числа участников квалификационного турнира к Кубку мира.