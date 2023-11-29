"Барселона" и "Боруссия" вышли в плей-офф футбольной Лиги чемпионов

Также место в 1/8 финала себе обеспечили "Атлетико" и "Лацио"

ТАСС, 29 ноября. Испанская "Барселона" со счетом 2:1 обыграла португальский "Порту" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов и гарантировала себе выход в плей-офф турнира.

Забитыми мячами в составе "Барселоны" отметились Жоау Канселу (32-я минута) и Жоау Феликс (57). У "Порту" отличился Пепе (30).

В другом матче группы H украинский "Шахтер" со счетом 1:0 обыграл бельгийский "Антверпен". В турнирной таблице лидирует "Барселона", которая с 12 очками гарантировала себе место в 1/8 финала. Далее идут "Порту" (9 очков), "Шахтер" (9) и "Антверпен" (0). В заключительном туре 13 декабря "Барселона" на выезде сыграет с "Антверпеном", "Порту" примет "Шахтер".

В матчах группы F германская "Боруссия" из Дортмунда со счетом 3:1 обыграла итальянский "Милан", французский "Пари Сен-Жермен" сыграл вничью с английским "Ньюкаслом" (1:1). В турнирной таблице первое место занимает "Боруссия", которая досрочно вышла в плей-офф (10 очков). Далее идут ПСЖ (7), "Ньюкасл" (5) и "Милан" (5). В заключительном туре "Боруссия" примет ПСЖ, "Ньюкасл" дома сыграет с "Миланом".

Из группе E в плей-офф Лиги чемпионов вышли испанский "Атлетико" и итальянский "Лацио". В пятом туре "Атлетико" обыграл нидерландский "Фейенорд" (3:1), "Лацио" был сильнее шотландского "Селтика" (2:0). "Атлетико" занимает первое место (11 очков), далее идут "Лацио" (10), "Фейенорд" (6) и "Селтик" (1).

В группе G английский "Манчестер Сити" со сетом 3:2 обыграл германский "Лейпциг" и гарантировал себе первое место. Обе команды еще после четвертого тура обеспечили выход в плей-офф. Третье место себе гарантировал швейцарский клуб "Янг Бойз", победивший сербскую "Црвену Звезду" (2:0). Из других групп в 1/8 финала досрочно вышли германская "Бавария", испанские "Реал" и "Реал Сосьедад" и итальянский "Интер".