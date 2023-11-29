В Москве состоялась закладка главного храма российских спортсменов

Комплекс, в состав которого будет входить храм, расположен в Северном Бутове

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Закладка храма святого князя Димитрия Донского - Патриаршего подворья, тесно связанного с попечением Русской православной церкви о российских спортсменах, прошла в Северном Бутове. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Чин на основание храма совершил председатель Патриаршей комиссии по опросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан и викарий патриарха Московского и всея Руси епископ Верейский Пантелеимон. В церемонии также приняли участие официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"Церковь Христова всегда сравнивается с кораблем в бурном море, который пенится различными проблемами, но тем не менее уверенно следует во спасение, - сказал митрополит Митрофан. - Корабли тоже закладываются и освещаются. Этот корабль можно назвать флагманом идеи, которая была озвучена святейшим патриархом о необходимости активнейшего участия церкви Христовой в жизни спортивных сообществ и физкультурных движений".

"Флагман не может быть один, и идея в том, что другие подобные корабли непременно должны быть при крупных храмах и приходах - должны быть центры спорта, пусть это будут даже просто тренажеры на улице, но эта работа крайне необходима. Сегодня мы заложили флагман великой эскадры - это великое дело, пусть за ним выстраиваются другие корабли", - добавил он.

Настоятелем строящегося комплекса является заместитель председателя Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры протоиерей Андрей Алексеев, который с 2016 года осуществляет духовное попечение об олимпийской сборной команде России. На территории комплекса уже действует временный храм, который стал местом молитвы для российских спортсменов. После завершения строительства он призван стать одним из знаковых мест взаимодействия Русской православной церкви и спортивного сообщества России.

Комплекс расположен по адресу Проектируемый проект №585, владение 1. Его архитектура соединяет традиции древнерусского зодчества и русского модерна. Помимо храма вместимостью 1 тыс. человек комплекс будет включать в себя образовательные, спортивные и культурные объекты (в частности - музей князя Димитрия Донского с панорамой Куликовской битвы).