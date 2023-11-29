Абаскаль объяснил проигрыш "Спартака" в Оренбурге отсутствием агрессии в атаке

"Спартак" проиграл "Оренбургу" со счетом 0:1 в первом матче 1/4 финала "пути Российской премьер-лиги" Кубка России

ОРЕНБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Поражение футболистов "Спартака" в матче Фонбет - Кубка России в гостях от "Оренбурга" связано с недостатком агрессии в атаке и концентрации. Такое мнение журналистам высказал главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль.

"Спартак" проиграл "Оренбургу" в гостях со счетом 0:1 в первом матче 1/4 финала "пути Российской премьер-лиги" Кубка России. На 40-й минуте прямую красную карточку получил защитник "Спартака" Олег Рябчук.

"Сегодня, конечно, результат не тот, который мы хотели. Мы могли бы начать этот матч лучше, не хватало агрессии, также был пенальти, - сказал Абаскаль. - В целом это, конечно, повлияло на ход встречи. Потом была и красная карточка. Конечно, все это влияет [на результат]".

"Мы оказывались в такой ситуации в матче с "Локомотивом", во втором тайме команда работала, старалась, были моменты, но не смогли их реализовать. Мы хотели добиться победы, но, к сожалению, получилось так. Следующая игра только в марте, будет совершенно другой матч. Сегодняшняя игра показывает, что ни в коем случае нельзя расслабляться, терять концентрацию", - добавил он.

Ответный матч пройдет в марте 2024 года.