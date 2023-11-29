Голдобин и Порядин сыграют за команду "Россия 25" на Кубке Первого канала по хоккею

Турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Нападающие московского хоккейного клуба "Спартак" Николай Голдобин и Павел Порядин вошли в окончательный состав команды "Россия 25" на Кубок Первого канала. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея России.

Всего в заявку попали 35 игроков.

Голдобин является лучшим бомбардиром текущего регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги, набрав 51 (25 шайб + 26 результативных передач) очко в 37 играх, и занимает второе место в списке лучших снайперов, уступая американскому форварду Риду Буше из омского "Авангарда" (26). В активе Порядина 37 (14+23) очков в 37 встречах.

Матчи Кубка Первого канала пройдут в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря.