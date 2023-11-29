Ксения Шойгу: российские спортсмены выступают под флагом страны в гонках с препятствиями

Россияне побеждали на чемпионате мира и этапе в США

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российские спортсмены выступают под флагом страны на международных соревнованиях по гонкам с препятствиями. Об этом на лекции в рамках Международной выставки-форума "Россия" заявила президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу.

"Мы можем показывать флаг на форме спортсмена, - сказала Шойгу. - Мы побеждали на чемпионате мира. Участвовали в этапе в США, там тоже выиграли. У них на одежде есть российский флаг".

Гонки с препятствиями - это забеги по пересеченной местности с преодолением искусственных и специально возведенных препятствий.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.