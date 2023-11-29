"Ростов" и ЦСКА сыграли вничью в первом матче 1/4 финала "пути РПЛ" Кубка России

Встреча завершилась со счетом 1:1

ТАСС, 29 ноября. "Ростов" со счетом 1:1 сыграл вничью с московским ЦСКА в первом матче четвертьфинала "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла на "Ростов-Арене".

На 8-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник ЦСКА Кирилл Набабкин. На 32-й минуте нападающий армейцев Антон Заболотный сравнял счет. Гости доигрывали матч в меньшинстве - на 77-й минуте красную карточку получил защитник ЦСКА Мойзес.

Ответный матч пройдет в марте 2024 года в Москве. На групповом этапе "Ростов" занял второе место в группе B, ЦСКА стал первым в группе A.

В плей-офф Кубка России команды разделены на "путь РПЛ" и "путь регионов". В четвертьфиналах "пути регионов" Кубка России встретятся команды, занявшие третьи места в группах "пути РПЛ", и победители шестого раунда "пути регионов". На каждой стадии плей-офф "пути РПЛ", за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов". Команды из плей-офф "пути регионов" будут покидать турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти). В активе армейского клуба восемь побед в Кубке России. Рекордсменом по этому показателю является московский "Локомотив" (девять), по четыре раза трофей выигрывали московский "Спартак" и петербургский "Зенит", по одному - московское "Динамо", казанский "Рубин", "Ростов", московское "Торпедо", грозненский "Терек" (нынешнее название - "Ахмат"), "Тосно" из Ленинградской области.