Личка назвал забитый мяч в ворота "Зенита" бонусом за игру в меньшинстве

Московское "Динамо" победило петербургский клуб со счетом 1:0

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Гол в ворота петербургского "Зенита" можно назвать бонусом за хорошую игру московского футбольного клуба "Динамо" в обороне в меньшинстве. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Динамо" Марцел Личка.

"Динамо" победило "Зенит" со счетом 1:0 в первом матче 1/4 финала "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России. На 69-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален колумбийский полузащитник "Динамо" Хорхе Карраскаль.

"Забитый мяч - бонус за сделанную работу в меньшинстве. Это только первый матч, соперник очень сильный, ответный матч будет сложнее", - сказал Личка.

"Матч очень сложный в плане тактики. Мы доминировали больше, каждая команда ждала ошибку соперника. В первом тайме у нас был хороший момент у [Константина] Тюкавина, у соперника - у [Вильсона] Изидора. Доминировали игроки, которые больше обороняются. Очень рад, что мы играли терпеливо, сыграли командой, не было 10-11 индивидуальностей, все работали как один", - добавил он.

Ответный матч пройдет в Санкт-Петербурге в марте 2024 года.