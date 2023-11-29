Шунин считает, что у "Динамо" нет задела в противостоянии с "Зенитом"

"Динамо" в первом матче 1/4 финала "пути РПЛ" Кубка России одержало победу со счетом 1:0

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" не имеет преимущества в противостоянии 1/4 финала "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России с петербургским "Зенитом" после домашней победы. Такое мнение ТАСС высказал вратарь бело-голубых Антон Шунин.

В среду "Динамо" обыграло "Зенит" со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге в марте 2024 года.

"Никакого задела у нас нет, у нас еще вторая игра, она будет решающей, там все определится. Сегодня мы играли хорошо, играли друг за друга, бились даже в меньшинстве. У меня не было ощущения, что мы играем в меньшинстве, мы играли в свой футбол, не опускались сильно низко, смогли забить гол", - сказал Шунин.

"Мешал ли снег? Раньше я переживал по каким-то моментам - вот снег, он налипает на мяч, мяч скользкий, перчатки не ловят. Потом со временем ты начинаешь думать не о том, что сложно, что мяч скользит, что снег идет, начинаешь от этого абстрагироваться, потому что это только мешает. Нужно думать только о матче, о том, как ты можешь помочь команде", - отметил голкипер.

В прошедшем матче Шунин догнал Льва Яшина по количеству матчей за "Динамо". Теперь на счету обоих вратарей по 358 игр за московский клуб. Они делят по этому показателю третье место. Больше матчей в составе бело-голубых провели лишь защитники Александр Новиков (395) и Александр Маховиков (363).