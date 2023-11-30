"Динамо" обыграло "Зенит", "Спартак" проиграл. Итоги первых матчей 1/4 финала Кубка России

Ответные встречи четвертьфинала "пути РПЛ" пройдут в 2024 году

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Последние матчи Фонбет - Кубка России по футболу в 2023 году прошли в среду. 29 ноября состоялись три матча 1/4 финала "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" - "Оренбург" принимал московский "Спартак", "Ростов" - столичный ЦСКА, московское "Динамо" - петербургский "Зенит".

Интерес к матчу между "Динамо" и "Зенитом" начал подогреваться за несколько дней до игры. 27 ноября клубы в социальных сетях обменялись едкими шутками в адрес друг друга. Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров рассказал журналистам, что это было сделано по договоренности между клубами, они заимствовали эту практику у медиафутбола. "Я думаю, что в целом матч был хорошо анонсирован. Какие-то моменты остались за чертой", - отметил Пивоваров.

Сама игра оказалась не менее интересной. Правда, количество забитых мячей не соответствовало обилию моментов. Единственный гол на 74-й минуте забил нападающий бело-голубых Федор Смолов. Он отметил гол специальным празднованием, посвятив его недавно родившейся дочери. При этом "Динамо" с 69-й минуты играло в меньшинстве - за две желтые карточки с поля был удален колумбийский полузащитник бело-голубых Хорхе Карраскаль. Пивоваров сообщил, что в клубе изучат момент на предмет обращения в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза.

Еще одним положительным моментом для болельщиков "Динамо" стало достижение вратаря команды Антона Шунина. По количеству матчей за бело-голубых он догнал обладателя "Золотого мяча" 1963 года Льва Яшина. Теперь на счету голкиперов по 358 игр, они делят по этому показателю третье место. Впереди находятся защитники Александр Новиков (395) и Александр Маховиков (363).

"Один из лучших матчей "Динамо"

Пивоваров рассказал, что победа над "Зенитом" осчастливила всех в "Динамо". "У "Динамо" в первом тайме было преимущество, после удаления команда не развалилась, проявила характер, блестяще вышел Федор Смолов, показал свой уровень, забил очень красивый гол вместе с Муми Нгамалё, - сказал он журналистам. - Я думаю, что вся команда сыграла хорошо, несмотря на потери в обороне, игроки достаточно уверенно оборонялись, удержали победный счет. В раздевалке играла музыка, все счастливы".

Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин считает победный матч над "Зенитом" одним из лучших для команды в этом сезоне. "Ребята счастливы, уставшие, настроение отличное, движемся дальше, - сказал Гафин ТАСС. - Конечно, есть такое облегчение, в таком матче обыграть "Зенит", ощущение счастья. По мне это одна из лучших, а может быть, наша лучшая игра в этом сезоне. Очень плотный, качественный мужской футбол. Мы выдержали то, что нам преподнесла игра, добились результата, как мне кажется, достаточно уверенно и качественно это сделали. Мне все понравилось".

Главный тренер "Динамо" Марцел Личка заявил, что ответный матч будет еще сложнее. "Забитый мяч - бонус за сделанную работу в меньшинстве. Это только первый матч, соперник очень сильный, ответный матч будет сложнее, - сказал он на пресс-конференции. - Матч очень сложный в плане тактики. Мы доминировали больше, каждая команда ждала ошибку соперника. В первом тайме у нас был хороший момент у [Константина] Тюкавина, у соперника - у [Вильсона] Изидора. Доминировали игроки, которые больше обороняются. Очень рад, что мы играли терпеливо, сыграли командой, не было 10-11 индивидуальностей, все работали как один".

Наставник "Зенита" Сергей Семак отметил, что "Динамо" смогло наказать его команду за ошибки. "Обе команды старались играть осторожнее, использовать ошибки, пространство, - сказал Семак. - У "Динамо" было достаточно атакующих игроков, как и у нас. Так получилось, что мы сегодня ошиблись, и "Динамо" наказало нас за действия, а мы не смогли победить".

Команды в прошлом сезоне Кубка России встречались на стадии второго этапа четвертьфинала "пути регионов", победу на выезде одержало "Динамо" (1:1, 5:4 - по пенальти).

"Спартак" сберег Промеса, но проиграл

В первом матче дня "Спартак" на выезде уступил "Оренбургу" со счетом 0:1. Единственный гол забил Николай Титков, реализовавший пенальти в самом начале встречи. На 40-й минуте прямую красную карточку получил защитник "Спартака" Олег Рябчук.

Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль объяснил поражение команды отсутствием агрессии в атаке. "Сегодня, конечно, результат не тот, который мы хотели. Мы могли бы начать этот матч лучше, не хватало агрессии, также был пенальти, - сказал Абаскаль. - В целом это, конечно, повлияло на ход встречи. Потом была и красная карточка. Конечно, все это влияет [на результат]. Мы оказывались в такой ситуации в матче с "Локомотивом", во втором тайме команда работала, старалась, были моменты, но не смогли их реализовать. Мы хотели добиться победы, но, к сожалению, получилось так. Следующая игра только в марте, будет совершенно другой матч. Сегодняшняя игра показывает, что ни в коем случае нельзя расслабляться, терять концентрацию".

Также Абаскаль рассказал, что игроки, которые не приехали на матч, заболели или получили повреждения в матче чемпионата России с калининградской "Балтикой", который проходил при сильном снегопаде. При этом один из лидеров "Спартака" Квинси Промес мог сыграть с "Оренбургом", но его решили поберечь, так как матч проходил на искусственном газоне. "В прошлый раз он здесь получил травму, есть также небольшой перегруз", - отметил Абаскаль.

Главный тренер "Оренбурга" Давид Деограсия отметил, что победа над "Спартаком" очень важна для команды. "Что касается первого тайма, наша команда сыграла очень хорошо, контролировали игру, использовали прессинг, доходили до ворот, били по воротам, - сказал он на пресс-конференции. - После удаления старались, нужно было больше забивать, старались создавать численное преимущество через фланги, доходить до ворот. Для нас это была важная игра, хоть и кубковая. Всегда важно обыгрывать такую большую команду, как "Спартак".

Защитник красно-белых Никита Чернов отметил, что в команде ожидали сложной игры с "Оренбургом". "С 40-й минуты надо было играть вдесятером. Тем более такая команда, как "Оренбург", считается в целом домашней, - сказал Чернов журналистам. - Они домашние игры проводят совсем по-другому, нежели чем на выезде, поэтому знали, что будет тяжело и с первых минут будет такой тотальный прессинг с их стороны. Много фолов было, много подач. В целом к чему готовились, то и получили".

Другие матчи 1/4 финала

Также в среду "Ростов" на своем поле сыграл вничью с ЦСКА со счетом 1:1. Команды обменялись забитыми мячами в первом тайме, а во второй половине встречи, как и в других матчах среды, не обошлось без удаления - защитник ЦСКА Мойзес получил красную карточку на 77-й минуте.

Днем ранее московский "Локомотив" на выезде сыграл вничью с калининградской "Балтикой" со счетом 2:2. Ответные матчи четвертьфинала "пути РПЛ", как и встречи первого этапа 1/4 финала "пути регионов", пройдут уже в 2024 году. Командам РПЛ перед зимней паузой осталось провести два тура чемпионата России.

В плей-офф Кубка России команды разделены на "путь РПЛ" и "путь регионов". Команды РПЛ до этого провели матчи группового этапа, остальные клубы прошли шесть раундов "пути регионов", где выявили четырех сильнейших. В четвертьфиналах "пути регионов" Кубка России встретятся команды, занявшие третьи места в группах "пути РПЛ", и победители шестого раунда "пути регионов". Московская "Родина" сыграет с екатеринбургским "Уралом", подмосковные "Химки" - с "Краснодаром", астраханский "Волгарь" - с грозненским "Ахматом", "СКА-Хабаровск" - с "Сочи".

На каждой стадии плей-офф "пути РПЛ", за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов". Команды из плей-офф "пути регионов" будут покидать турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти). В активе армейского клуба восемь побед в Кубке России. Рекордсменом по этому показателю является "Локомотив" (девять), по четыре раза трофей выигрывали "Спартак" и "Зенит", по одному - "Динамо", "Рубин", "Ростов", "Торпедо", "Терек" (нынешнее название - "Ахмат"), "Тосно".