КДК РФС дисквалифицировал тренера "Локомотива" Галактионова на два матча

Специалист был наказан за нецензурные высказывания после матча РПЛ с самарскими "Крыльями Советов"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрел нецензурные высказывания главного тренера московского "Локомотива" Михаила Галактионова, а также поведение тренера железнодорожников Заура Хапова и старшего тренера самарских "Крыльев Советов" Сергея Булатова после матча между командами в рамках 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) и принял решение дисквалифицировать каждого из специалистов на два матча. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

25 ноября "Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Крыльями Советов" со счетом 3:3. Два мяча московский клуб пропустил в компенсированное ко второму тайму время, последний мяч с пенальти был забит после окончания добавленных минут. После матча Галактионов в нецензурной форме высказался о судействе в этой игре. Тренер был приглашен на заседание КДК РФС.

"КДК РФС дисквалифицировал Галактионова на два матча, - сказал Григорьянц. - КДК РФС также дисквалифицировал Хапова и Булатова на два матча, они по видеосвязи подтвердили, что в перерыве была конфликтная ситуация, но ее решили. Каждый [дисквалифицирован] на два матча РПЛ".

Согласно дисциплинарному регламенту РФС оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба до, во время и после матча наказывается дисквалификацией на срок от двух до четырех матчей. Оскорбительным поведением считается использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении соперников и иных лиц, не являющихся официальными лицами матча.

Ближайшие игры РПЛ "Локомотив" проведет дома - команда примет петербургский "Зенит" 3 декабря и екатеринбургский "Урал" 8 декабря. "Крылья Советов" на выезде сыграют с "Сочи" 2 декабря и с московским "Спартаком" 9 декабря. "Локомотив" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 16 матчах. "Крылья Советов" с 26 очками в 16 играх идут пятыми.