Футболиста "Локомотива" Баринова дисквалифицировали на одну игру

Капитан железнодорожников пропустит встречу с "Зенитом"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал полузащитника московского "Локомотива" Дмитрия Баринова на два матча (один - условно) за оскорбление судей матча 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"КДК РФС дисквалифицировал Баринова на два матча (один - условно), а также установил игроку испытательный срок на один год", - сказал Григорьянц.

25 ноября "Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Крыльями Советов" со счетом 3:3. Два мяча московский клуб пропустил в компенсированное ко второму тайму время, последний мяч с пенальти был забит после окончания добавленных минут. После матча Баринов оскорбительно высказался в адрес судейской бригады.

"Локомотив" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. На счету железнодорожников 25 очков в 16 матчах чемпионата. В следующей игре "Локомотив" 3 декабря дома сыграет с петербургским "Зенитом", Баринов пропустит эту встречу.