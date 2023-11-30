Сборная Финляндии откажется от участия в Кубке мира в случае допуска российских хоккеистов

Как сообщает газета Iltalehti, соответствующее сообщение было получено от финской федерации хоккея

ТАСС, 30 ноября. Сборная Финляндии по хоккею не станет принимать участия в Кубке мира, если до турнира будет допущена команда России. Об этом сообщила газета Iltalehti.

"От финской федерации было получено сообщение, что сборная Финляндии откажется играть на турнире, если российская команда будет включена в состав участников", - говорится в сообщении.

21 ноября исполнительный директор Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш заявил, что российские игроки, выступающие в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), вероятнее всего, не сыграют в международном турнире национальных сборных, который лига планирует провести в феврале 2025 года. Уолш уточнил, что в данный момент НХЛ и NHLPA сосредоточились на проведении турнира четырех сборных - Канады, Финляндии, Швеции и США. Однако договоренности о названии или брендинге турнира еще нет. Скорее всего, турнир не будет санкционирован Международной федерацией хоккея (IIHF) и, соответственно, в нем будут участвовать только игроки команд НХЛ, добавил глава профсоюза. Также турнир не будет соответствовать формату Кубка мира, проводившегося в 1996, 2004 и 2016 годах.

24 августа 2022 года пресс-служба НХЛ сообщила, что руководство лиги и профсоюз игроков лиги добились прогресса в переговорах по проведению Кубка мира в 2024 году. Позднее пресс-служба лиги сообщила, что турнир не состоится в 2024 году и, возможно, будет организован в 2025 году. 11 ноября 2022 года заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли рассказал ТАСС, что в НХЛ надеются на участие российских игроков в Кубке мира.