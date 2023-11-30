CAS рассчитывает опубликовать решение по делу Валиевой до 12 февраля

Слушания проходили в сентябре и ноябре

ТАСС, 30 ноября. Международный союз конькобежцев (ISU) ожидает публикацию вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой до 12 февраля 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба ISU.

Ранее в CAS сообщили, что коллегия арбитров вынесет решение по делу Валиевой до конца января 2024 года.

"Совет ISU отметил, что Спортивный арбитражный суд планирует опубликовать свое решение относительно арбитражного разбирательства по делу Валиевой к 12 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.

Слушания по делу Валиевой в CAS прошли 26-28 сентября и продолжились 9-10 ноября из-за необходимости подготовки дополнительной документации. 9 ноября Валиева была повторно опрошена арбитрами CAS.

17-летняя фигуристка подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.