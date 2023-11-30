"Барыс" прервал 11-матчевую победную серию "Металлурга" в КХЛ

Магнитогорская команда потерпела первое поражение с 29 октября

ТАСС, 30 ноября. Магнитогорский "Металлург" со счетом 2:5 проиграл казахстанскому "Барысу" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Аркадий Шестаков (12-я минута), Даниил Апальков (22), Эмиль Нургалиев (36), Алихан Омирбеков (43) и Адиль Бекетаев (50). У проигравших голы забили Дмитрий Силантьев (29) и Никита Михайлис (55).

"Металлург" прервал серию из 11 побед в КХЛ. В последний раз команда терпела поражение 29 октября, уступив на выезде тольяттинской "Ладе" (3:4). "Металлург" впервые проиграл после прихода Сергея Мозякина в тренерский штаб команды. Рекордсмен чемпионатов России по набранным очкам и заброшенным шайбам с 31 октября занимает пост помощника главного тренера по атакующим действиям команды.

"Металлург" возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 54 очка в 38 матчах. "Барыс" располагается на последнем, 12-м месте, набрав 29 очков после 37 игр. В следующем матче "Металлург" примет петербургский СКА 3 декабря. "Барыс" в тот же день встретится на выезде с череповецкой "Северсталью".