Помощник президента РФ Игорь Левитин, корреспонденты ТАСС Игорь Лазорин и Вероника Советова, двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая

Помощник президента РФ Игорь Левитин, корреспонденты ТАСС Игорь Лазорин и Вероника Советова, двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая

Приз был вручен в номинации "Спортивный парнас: лучшая спортивная печатная и медиапродукция"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Спортивная редакция ТАСС стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации "Спортивный парнас: лучшая спортивная печатная и медиапродукция". Торжественная церемония проходит в Государственном Кремлевском дворце.

На победу также претендовали спортивная редакция телеканала "Россия-24" и программа "Край спортивный", выходящая на телеканале "Кубань-24". Приз вручили помощник президента РФ Игорь Левитин и двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая.

Национальная спортивная премия была учреждена правительством России в 2010 году. Минспорт РФ выбирает лучших вместе с болельщиками и экспертами. Званием лауреата и премией в 1 млн рублей отмечаются спортсмены, тренеры, представители СМИ и субъектов федерации, благодаря которым спорт в России становится популярнее.