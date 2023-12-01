Азат Кадыров считает, что фиджитал-движение достигнет своего пика на "Играх будущего"

Заместитель министра спорта РФ отметил, что фиджитал-спорт очень быстро нашел свою нишу, популярность

БАЙКОНУР /Казахстан/, 1 декабря. /ТАСС/. Фиджитал-движение достигнет своего пика в Казани на "Играх будущего". Такое мнение на пресс-конференции перед запуском трофея "Игр будущего" в космос высказал первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.

"Фиджитал-спорт является основой "Игр будущего" - это сочетание виртуального спорта и физического. Он очень быстро нашел свою нишу, популярность и движется по нашей стране, - сказал Кадыров. - Более 60 регионов принимают участие в этом движении. Пик этого движения мы увидим в Казани. Уверен, соревнования будут интересными и захватывающими".

Первые "Игры будущего" пройдут в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.