Десять фиджитал-центров начнут работу в регионах России в ближайшее время

Всего планируют открыть более 50 фиджитал-центров

БАЙКОНУР /Казахстан/, 1 декабря. /ТАСС/. В ближайшее в различных регионах России начнут работу десять фиджитал-центров. Об этом на пресс-конференции перед запуском трофея "Игр будущего" в космос рассказал заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.

"Для развития фиджитал-спорта министерство спорта совместно с регионами и федерациями фиджитал-спорта в рамках проекта "Бизнес спринт" реализует строительство фиджитал-центров, - сказал Кадыров. - Уже в ближайшее время десять фиджитал-центров начнут свою работу, и еще больше людей будут вовлечены в это движение".

Первый в мире фиджитал-центр, который объединил на своей площадке киберспортивный клуб и "умные" спортивные площадки, открылся в Кемерове в сентябре 2022 года в рамках форума "Россия - спортивная держава". Как сообщали ТАСС в пресс-службе "Игр будущего", операторы планируют открыть в России более 50 фиджитал-центров и более 500 "умных" спортивных площадок в ближайшие годы.

Первые "Игры будущего" пройдут в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.