Европейский гимнастический союз проголосовал против возвращения россиян на турниры

Ранее исполнительный комитет Международной федерации гимнастики принял решение допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе

ТАСС, 1 декабря. Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) проголосовала против возвращения россиян и белорусов на международные турниры с 1 января 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"Генеральная ассамблея European Gymnastics проголосовала против разрешения спортсменам и официальным лицам из России и Белоруссии вернуться к соревнованиям по гимнастике на территории Европы с 1 января 2024 года, тем самым не выполнив решение Международной федерации гимнастики (FIG)", - говорится в заявлении пресс-службы.

Российские и белорусские гимнасты были отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года из-за ситуации на Украине. В июле 2023 года исполком FIG принял решение разрешить россиянам и белорусам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. 10 ноября FIG опубликовала критерии по допуску российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой.

Согласно критериям FIG до международных соревнований будут допущены только индивидуальные атлеты. При этом представителям России и Белоруссии будет запрещено использование национальной символики, а также символики национальных федераций и олимпийских комитетов стран. До участия в соревнованиях могут быть допущены только те атлеты, которые не высказывались в поддержку спецоперации на Украине (в том числе не выражали одобрение военных действий России в социальных сетях посредством репостов или пересланных сообщений) и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

До участия в соревнованиях также могут быть допущены главы делегаций, тренеры, врачи и физиотерапевты. Российские или белорусские государственные служащие и официальные лица не могут быть приглашены или аккредитованы на любые мероприятия под эгидой FIG, а также не могут быть заявлены в качестве вспомогательного персонала.

Для получения статуса индивидуального нейтрального спортсмена атлет должен подать платную заявку в FIG. Оплата рассмотрения заявки ложится полностью на плечи атлета. FIG примет решение о допуске в течение 30 дней. В случае несогласия с решением заинтересованная национальная федерация имеет право в течение 10 дней обжаловать решение FIG в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.