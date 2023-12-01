Буре надеется, что Овечкина не подведет здоровье во время погони за рекордом Гретцки в НХЛ

Россиянин забросил 827 шайб, Гретцки - 894

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Финалист Кубка Стэнли, двукратный призер Олимпийских игр, специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре выразил надежду, что Александра Овечкина не подведет здоровье в борьбе за рекордом Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом Буре рассказал ТАСС.

"Слежу за Овечкиным, как и все, хотел бы пожелать удачи. Очень хорошие шансы обогнать Гретцки, ведь у него контракт действует еще несколько лет, - сказал Буре. - Но нужно, чтобы здоровье не подвело, это самое главное. Мастерства, естественно, у него очень много".

В прошедшем утром в пятницу матче "Вашингтона" с "Анахаймом" (5:4) Овечкин отметился 2 результативными передачами и добрался до отметки в 1 499 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин забросил 827 шайб, в то время как у Гретцки 894 гола.