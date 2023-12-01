Буре рассказал, как необычно было играть в хоккей в Новый год в Майами

"Флорида" проводил матч чемпионата НХЛ 1 января днем

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Финалисту Кубка Стэнли и двукратному призеру Олимпийских игр, специальному представителю Федерации хоккея России по международным делам Павлу Буре было необычно играть в хоккей в Новый год в Майами в бытность выступления за "Флориду". Об этом Буре рассказал ТАСС.

1 декабря отмечается Всероссийский день хоккея, который был учрежден в 2007 году по инициативе президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.

"Самое экзотическое место, где играл в хоккей? В Майами. Было необычно, потому что у нас была игра 1 января днем. Мы все-таки русские люди, привыкли отмечать Новый год 31 декабря и до утра. Но там я не мог себе этого позволить, поэтому пошел спать, а утром у нас была игра. Конечно, была жара, пляж, море, но нам нужно было играть в хоккей".

Буре рассказал о значении Дня хоккея в России. "Это очень большой праздник, потому что у нас хоккейная страна. У нас, я думаю, до сих пор, как в детстве, летом все играли в футбол, а зимой - в хоккей. Я думаю, что любой мужчина или ребенок в нашей стране лучше или хуже умеет играть в хоккей. Поэтому день хоккея, можно сказать, относится ко всему мужскому населению", - отметил он.