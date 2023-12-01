Футболист Тюкавин продлил контракт с "Динамо"

Новое соглашение форварда с московским клубом рассчитано до конца сезона-2027/28

ТАСС, 1 декабря. Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Константин Тюкавин продлил контракт с бело-голубыми. Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

Новое соглашение форварда с московским клубом рассчитано до конца сезона-2027/28.

Тюкавину 21 год, он является воспитанником "Динамо" и выступает за основную команду бело-голубых с 2020 года. В текущем сезоне нападающий провел за "Динамо" 21 матч во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 5 голевых передач. Всего за "Динамо" Тюкавин провел 112 игр, в которых забил 31 гол и отдал 21 голевую передачу. В составе российской сборной нападающий провел три игры, не отметившись результативными действиями.