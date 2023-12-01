Московское "Динамо" сместило "Спартак" с первого места в Западной конференции КХЛ

Бело-голубые обыграли в гостях "Трактор" со счетом 4:2

ТАСС, 1 декабря. Московское "Динамо" со счетом 4:2 обыграло челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и поднялось на первое место в таблице Западной конференции. Встреча прошла в Челябинске.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Седрик Пакетт (11-я минута), Эрик О'Делл (14), Дмитрий Рашевский (25) и Максим Джиошвили (56). У проигравших дважды отличился Альберт Яруллин (23, 28).

Стартовым вратарем "Трактора" был Вячеслав Бутеец, который провел первый матч в КХЛ. После третьей пропущенной шайбы его сменил Никита Подскребалин.

"Динамо" набрало 53 очка после 37 матчей и возглавило турнирную таблицу Западной конференции, обогнав "Спартак" (51 очко в 38 играх). Лидером общей таблицы КХЛ является магнитогорский "Металлург" (54 очка; 38 игр). "Трактор" с 42 очками в 37 матчах располагается на 6-й строчке в Восточной конференции.

В следующем матче "Динамо" 3 декабря на выезде сыграет с нижегородским "Торпедо". "Трактор" в тот же день примет московский ЦСКА.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Динамо М 37 20 4 1 1 2 9 113-84 53 2 Спартак 38 22 2 0 1 2 11 135-102 51 3 Локомотив 35 20 2 0 2 1 10 89-71 47 4 Торпедо 37 18 2 1 2 1 13 107-87 45 5 СКА 35 19 1 2 0 0 13 106-80 44 6 ЦСКА 36 17 2 1 0 2 14 108-80 42 7 Северсталь 36 13 0 3 2 3 15 118-115 37 8 Динамо Мн 36 10 4 1 2 2 17 91-96 34 9 Куньлунь РС 39 6 3 4 2 3 21 86-130 31 10 Сочи 36 11 1 2 0 2 20 92-129 30 11 Витязь 37 9 2 2 2 2 20 78-125 30