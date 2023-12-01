1 декабря, 16:22
КХЛ

Московское "Динамо" сместило "Спартак" с первого места в Западной конференции КХЛ

Бело-голубые обыграли в гостях "Трактор" со счетом 4:2

ТАСС, 1 декабря. Московское "Динамо" со счетом 4:2 обыграло челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и поднялось на первое место в таблице Западной конференции. Встреча прошла в Челябинске.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Седрик Пакетт (11-я минута), Эрик О'Делл (14), Дмитрий Рашевский (25) и Максим Джиошвили (56). У проигравших дважды отличился Альберт Яруллин (23, 28).

Стартовым вратарем "Трактора" был Вячеслав Бутеец, который провел первый матч в КХЛ. После третьей пропущенной шайбы его сменил Никита Подскребалин.

"Динамо" набрало 53 очка после 37 матчей и возглавило турнирную таблицу Западной конференции, обогнав "Спартак" (51 очко в 38 играх). Лидером общей таблицы КХЛ является магнитогорский "Металлург" (54 очка; 38 игр). "Трактор" с 42 очками в 37 матчах располагается на 6-й строчке в Восточной конференции.

В следующем матче "Динамо" 3 декабря на выезде сыграет с нижегородским "Торпедо". "Трактор" в тот же день примет московский ЦСКА.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Динамо М

37

20

4

1

1

2

9

113-84

53

2

Спартак

38

22

2

0

1

2

11

135-102

51

3

Локомотив

35

20

2

0

2

1

10

89-71

47

4

Торпедо

37

18

2

1

2

1

13

107-87

45

5

СКА

35

19

1

2

0

0

13

106-80

44

6

ЦСКА

36

17

2

1

0

2

14

108-80

42

7

Северсталь

36

13

0

3

2

3

15

118-115

37

8

Динамо Мн

36

10

4

1

2

2

17

91-96

34

9

Куньлунь РС

39

6

3

4

2

3

21

86-130

31

10

Сочи

36

11

1

2

0

2

20

92-129

30

11

Витязь

37

9

2

2

2

2

20

78-125

30

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

38

20

3

2

2

2

9

122-95

54

2

Авангард

36

14

7

3

0

3

9

108-95

51

3

Ак Барс

37

17

5

0

0

2

13

101-84

46

4

Лада

38

16

1

2

1

7

11

94-95

46

5

Салават Юлаев

36

21

1

0

0

1

13

101-70

45

6

Трактор

37

14

4

1

0

4

14

93-87

42

7

Автомобилист

38

13

4

2

3

1

15

86-87

42

8

Сибирь

38

11

2

4

2

4

15

88-106

40

9

Амур

37

14

0

1

5

2

15

82-97

37

10

Нефтехимик

37

11

2

1

4

4

15

87-117

36

11

Адмирал

35

6

3

2

5

2

17

75-100

29

12

Барыс

37

6

2

3

2

5

19

85-113

29

  

Теги:
КХЛ