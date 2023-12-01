Московское "Динамо" сместило "Спартак" с первого места в Западной конференции КХЛ

ТАСС, 1 декабря. Московское "Динамо" со счетом 4:2 обыграло челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и поднялось на первое место в таблице Западной конференции. Встреча прошла в Челябинске.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Седрик Пакетт (11-я минута), Эрик О'Делл (14), Дмитрий Рашевский (25) и Максим Джиошвили (56). У проигравших дважды отличился Альберт Яруллин (23, 28).
Стартовым вратарем "Трактора" был Вячеслав Бутеец, который провел первый матч в КХЛ. После третьей пропущенной шайбы его сменил Никита Подскребалин.
"Динамо" набрало 53 очка после 37 матчей и возглавило турнирную таблицу Западной конференции, обогнав "Спартак" (51 очко в 38 играх). Лидером общей таблицы КХЛ является магнитогорский "Металлург" (54 очка; 38 игр). "Трактор" с 42 очками в 37 матчах располагается на 6-й строчке в Восточной конференции.
В следующем матче "Динамо" 3 декабря на выезде сыграет с нижегородским "Торпедо". "Трактор" в тот же день примет московский ЦСКА.
1
Динамо М
37
20
4
1
1
2
9
113-84
53
2
Спартак
38
22
2
0
1
2
11
135-102
51
3
Локомотив
35
20
2
0
2
1
10
89-71
47
4
Торпедо
37
18
2
1
2
1
13
107-87
45
5
СКА
35
19
1
2
0
0
13
106-80
44
6
ЦСКА
36
17
2
1
0
2
14
108-80
42
7
Северсталь
36
13
0
3
2
3
15
118-115
37
8
Динамо Мн
36
10
4
1
2
2
17
91-96
34
9
Куньлунь РС
39
6
3
4
2
3
21
86-130
31
10
Сочи
36
11
1
2
0
2
20
92-129
30
11
Витязь
37
9
2
2
2
2
20
78-125
30
1
Металлург
38
20
3
2
2
2
9
122-95
54
2
Авангард
36
14
7
3
0
3
9
108-95
51
3
Ак Барс
37
17
5
0
0
2
13
101-84
46
4
Лада
38
16
1
2
1
7
11
94-95
46
5
Салават Юлаев
36
21
1
0
0
1
13
101-70
45
6
Трактор
37
14
4
1
0
4
14
93-87
42
7
Автомобилист
38
13
4
2
3
1
15
86-87
42
8
Сибирь
38
11
2
4
2
4
15
88-106
40
9
Амур
37
14
0
1
5
2
15
82-97
37
10
Нефтехимик
37
11
2
1
4
4
15
87-117
36
11
Адмирал
35
6
3
2
5
2
17
75-100
29
12
Барыс
37
6
2
3
2
5
19
85-113
29