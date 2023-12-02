В "Куньлунь Ред Стар" сообщили, что не намерены продавать лидеров команды

На данный момент китайский клуб занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Китайский клуб "Куньлунь Ред Стар" намерен продолжать борьбу за попадание в плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и не планирует продавать кого-то из лидеров команды. Об этом ТАСС рассказал вице-президент "Куньлунь Ред Стар" Николай Феоктистов.

"Хоккейный клуб "Куньлунь Ред Стар" рассчитывает продолжить борьбу за попадание в плей-офф и не намерен продавать или обменивать кого-либо из лидеров команды", - сказал Феоктистов.

Переходы между клубами КХЛ завершатся 28 декабря. В текущем сезоне лучшим бомбардиром китайской команды является канадский защитник Райан Меркли, который в 35 матчах набрал 22 очка (3 заброшенные шайбы + 19 результативные передачи). Лучшим снайпером клуба является канадский нападающий Девин Броссо, забросивший 14 шайб.

30 ноября "Куньлунь Ред Стар" дома обыграл московский "Спартак" (5:3). Китайский клуб, проводящий домашние матчи в подмосковных Мытищах, набрал 31 очко в 39 матчах занимает десятое место в Западной конференции. От восьмой позиции, дающей право на участие в плей-офф КХЛ, его отделяют три очка. Следующий матч "Куньлунь Ред Стар" проведет 2 декабря дома против екатеринбургского "Автомобилиста".