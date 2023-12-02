В Минспорте готовы помочь сборной России по футболу организовать матчи во время Игр БРИКС

РФС рассматривает варианты проведения товарищеских матчей сборной России во время Игр БРИКС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Министерство спорта РФ взаимодействует с Российским футбольным союзом (РФС) по вопросам международного сотрудничества и готово помочь в организации товарищеских матчей во время Игр БРИКС. Об этом ТАСС в кулуарах выставки-форума "Россия" рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"РФС заявил о желании провести матчи с командами БРИКС во время Игр БРИКС. Минспорт максимально тесно взаимодействует с Российским футбольным союзом абсолютно по всем направлениям, в том числе по развитию футбола в регионах и международному сотрудничеству. Конечно, мы готовы использовать наши ресурсы, а сегодня Министерство спорта уделяет особое внимание международному направлению, для проведения тех матчей, по которым примет решение Российский футбольный союз", - сказал Матыцин.

"Наша сборная нуждается в насыщении спортивного календаря. Объединение БРИКС, как и все другие международные правительственные объединения, для нас сейчас один из приоритетов в международном спортивном сотрудничестве, будем активно работать", - добавил он.

26 ноября генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил ТАСС, что организация рассматривает варианты проведения товарищеских матчей сборной России во время Игр БРИКС. Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил журналистам, что организация будет работать над созданием турнира среди стран - участниц БРИКС.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года, в соревновательную программу войдут 25 видов спорта. В середине мая президент РФ Владимир Путин дал поручение кабмину представить предложения по организации и проведению в 2024 году спортивных Игр БРИКС на территории страны. Глава Минспорта РФ Олег Матыцин подчеркивал, что Игры БРИКС не являются альтернативными соревнованиями и не нарушат международный спортивный календарь. Соревнования планируется провести на 12 спортивных объектах Казани.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.