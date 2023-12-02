Определились победители всероссийского конкурса в области цифровой трансформации в спорте

Представители 65 регионов России участвовали в конкурсе "Цифровая трансформация российского спорта"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Подведены итоги третьего Всероссийского конкурса "Цифровая трансформация российского спорта", торжественное награждение победителей прошло в онлайн-режиме. Трансляция прошла в павильоне Координационного центра Правительства Российской Федерации на ВДНХ.

В 2023 году на конкурс "Цифровая трансформация российского спорта" было подано 564 заявки от представителей 65 регионов России. Конкурсная комиссия проанализировала достижения участников спортивно-тренировочного процесса в восьми разных номинациях. Жюри определило лучшего тренера-преподавателя, лучшую спортивную организацию, а также спортивную федерацию, эффективнее других вовлеченную в цифровизацию отрасли, а также других представителей спорта, которым за год удалось разработать и внедрить в учебно-тренировочный процесс наиболее действенные методики цифровой работы. Все номинанты в категориях "Лучший тренер-преподаватель", "Лучший администратор АИС "Мой спорт" и "Лучшая спортивная организация" получат право пройти повышение квалификации от партнера конкурса Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

"Цифровая повестка в спорте образовалась не так давно, но за прошедшие три года сделано многое - запущены 67 регионов страны с "Моим спортом", создана государственная информационная система, - рассказал в ходе эфира гендиректор АО "Мой спорт" Андрей Марков. - Задача - перевод всей бумажной работы в цифровой формат, одна из задач на 2024 год - победить "бумагу", чтобы разряды и звания можно было присваивать автоматизировано. Практика показывает - мы на правильном пути, это востребовано. Фаза принятия цифровых сервисов уже миновала свой "экватор", сейчас уже никому не надо объяснять ценность цифровизации".

Победителем конкурса в номинации "Лучший тренер-преподаватель" стала Александра Белоусова из физкультурно-оздоровительного комплекса Нижегородской области, "Лучший администратор АИС "Мой спорт" - Антонина Балакирева из спортивной школа №1 Костромы. В номинации "Лучшая организация, реализующая дополнительные образовательные программы спортивной подготовки" победила спортивная школа олимпийского резерва им. Ю.Е. Ляпкина Московской области. Лучшим муниципальным органом управления физической культурой и спортом муниципалитетов с населением от 250 000 жителей и выше стало управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью Балашихи, в номинации "Лучший муниципальный орган управления физической культурой и спортом, муниципалитет с населением до 250 000 жителей" первое место занял отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Высокогорского муниципального района Республики Татарстан.

Лучшей региональной спортивной федерацией, которая организует до 10 спортивных соревнований или физкультурных мероприятий в год стала Томская федерация спортивной гимнастики. В номинации "Лучшая региональная спортивная федерация, которая организует более 10 спортивных соревнований или физкультурных мероприятий в год" - Федерация легкой атлетики Чувашской Республики. Лучшим дневником самоконтроля спортсменов до 10 лет стал дневник Майи Золотухиной из Краснодара, лучшей в этой номинации среди спортсменов 13-15 лет стала Ксения Рыжохина из Петрозаводского городского округа. "Лучший сайт организации, действующей в области спорта" - в этой номинации лучшим был признан сайт ГАУ ДО Самарской области второй школы Олимпийского резерва. В категории "Лучший подход к ведению социальных сетей" отличилась школа "Богатырь" им. В.И. Алексеева.

На XI международном форуме "Россия - спортивная держава", прошедшем в 2023 году в Перми, были объявлены имена победителей в номинации "Лучший региональный орган управления физической культурой и спортом".

О проекте "Мой спорт"

Цель ежегодного конкурса цифровой трансформации российского спорта - поддержка организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, и их сотрудников, участвующих в процессах цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта. Переводя отрасль в цифру, все ее участники делают спорт доступнее и привлекательнее для всех граждан страны, а все внутренние процессы - быстрее и удобнее.

В 2022 году в конкурсе приняли участие более 650 человек. Конкурсанты из 54 регионов страны боролись за награды в 15 номинациях.

"Мой спорт" - масштабный проект цифровизации детско-юношеского спорта в России. Это онлайн-платформа для спортсменов и их родителей, тренеров, спортивных федераций, спортивных организаций и органов власти. Сегодня "Мой спорт" уже используется в 66 регионах страны и насчитывает более двух миллионов пользователей.

Система предоставляет доступ к полезным сервисам всем участникам отрасли спорта и упрощает их взаимодействие, сокращает бумажную работу и предоставляет пользователям прозрачные данные для оценки эффективности их работы - от спортивного прогресса атлета до результатов развития сферы физической культуры и спорта всего региона. "Мой спорт" разработан и внедряется без финансирования из государственного бюджета.