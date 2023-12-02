Костомаров рассказал, что его радует даже возможность умыться

Олимпийский чемпион отметил, что каждый день одерживает маленькие победы

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что после болезни его радуют элементарные вещи. Об этом он заявил на встрече с гостями выставки-форума "Россия".

"Мне надо адаптироваться к новой жизни, и каждый день я одерживаю маленькие победы в домашних условиях и в занятиях спортом. Очередной этап в моей жизни еще более трудный, чем олимпийская вершина. Меня радуют элементарные вещи: умыться с утра, почистить зубы и каким-то образом поковыряться в ухе, почесать затылок. Жизнь бесценна, раз уж я остался жить, то для чего-то это нужно", - сказал Костомаров.

В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, где был помещен медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, в феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук. Костомаров прошел процедуру протезирования ног и одной руки, недавно он заявил о желании вернуться на лед и возобновить выступления в ледовых шоу.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.