Костомаров заявил, что хотел бы иметь способности Робокопа

В январе олимпийский чемпион по фигурному катанию попал в реанимацию, в феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров хотел бы обладать сверхсилой, как у Терминатора, или же владеть способностями Робокопа. Об этом он рассказал в рамках встречи с гостями выставки-форума "Россия".

"Хотел бы обладать сверхсилой, как у Терминатора. Я бы хотел быть каким-нибудь Робокопом, ходил бы с пистолетом, - сказал Костомаров. - Были детские фантазии, связанные с фильмами. Руки - очень важная часть тела, протезы ног дают тебе возможность ходить, но руками ты делаешь все, и лишиться их - это очень горько и печально".

В январе Костомаров попал с пневмонией в реанимацию, где был помещен медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, в феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук. Костомаров прошел процедуру протезирования ног и одной руки, недавно он заявил о желании вернуться на лед и возобновить выступления в ледовых шоу.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.