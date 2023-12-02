Команда "Ахмат" стала победителем Континентальной лиги дзюдо

В финале спортсмены победили команду "Урал - Западная Сибирь"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Команда "Ахмат" победила команду "Урал - Западная Сибирь" в финальной встрече Континентальной лиги дзюдо. Соревнования проходили в Москве.

Встреча завершилась со счетом 3-2. В составе победителей свои схватки выиграли Якуб Шамилов (весовая категория до 66 кг), Турпал Тепкаев (до 90 кг) и Ахмед Магомадов (свыше 90 кг). У проигравших победителями схваток стали Шахрам Ахадов (до 73 кг) и Алан Хубецов (до 81 кг).

Бронзовым призером соревнований стала команда "Сорбис".

Изначально финал Континентальной лиги дзюдо должен был пройти в начале июля. Однако в мае он был перенесен на более поздний срок из-за допуска российских спортсменов на международные соревнования.