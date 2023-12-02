Стали известны группы чемпионата Европы по футболу 2024 года

Жеребьевка группового этапа прошла в Гамбурге

ТАСС, 2 декабря. Жеребьевка групповой стадии чемпионата Европы по футболу 2024 года прошла в германском Гамбурге.

В группе A сыграют сборные Германии, Шотландии, Венгрии и Швейцарии, в группе B встретятся сборные Испании, Хорватии, Италии и Албании, в группе C - сборные Словении, Дании, Сербии и Англии, в группе D - сборные Нидерландов, Австрии, Франции и победитель плей-офф отборочного раунда пути A по итогам Лиги наций, в котором сыграют команды Польши, Уэльса, Эстонии и Финляндии. В группу E попали сборные Бельгии, Словакии, Румынии и победитель пути B, в котором сыграют команды Боснии и Герцеговины, Украины, Израиля и Исландии, в группу F - сборные Турции, Португалии, Чехии и победитель пути C, в котором сыграют команды Грузии, Люксембурга, Греции и Казахстана.

Полуфинальные матчи плей-офф отбора на чемпионат Европы пройдут 21 марта 2024 года, финалы - 26 марта.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборная России не принимала участия в квалификации чемпионата Европы.