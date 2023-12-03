Футболист "Ростова" Глебов был уверен, что игру с ЦСКА перенесут из-за снегопада

Матч между командами прошел в Москве в условиях сильного снегопада

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Ростов" Данил Глебов перед выездным матчем с московским ЦСКА до последнего был уверен, что игру перенесут из-за снегопада в столице. Об этом Глебов рассказал журналистам.

В воскресенье "Ростов" на выезде со счетом 0:2 уступил московскому ЦСКА в матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Перед началом матча в Москве начался снегопад, к уборке поля была привлечена спецтехника.

"Что говорить, неделю готовились к одному, в итоге - совсем другое. Наверное, стоило отменить матч, для кого эта игра? - сказал Глебов. - Я думаю, что вряд ли болельщикам на стадионе сегодня было интересно, думаю, что у телевизоров тоже было неинтересно. Я до последнего не верил, что будет игра. Конечно, трактор ездит, разминаться не дает, я думал, что игры не будет".

В турнирной таблице РПЛ "Ростов" располагается на десятой позиции, на счету команды 20 очков. В следующем матче "Ростов" 9 декабря сыграет в гостях против грозненского "Ахмата".